الوكالة الوطنية للإعلام

فرعون: لقاء بعبدا التشاوري يحصن الاستقرار السياسي

أبدى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون تأييده للقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ولمضمون النقاش حول إصلاحات سياسية، مما يحصن الاستقرار السياسي. في المقابل، استغرب أن يكون أحد المواضيع التي ستطرح في اللقاء، وفق ما هو متداول في الإعلام، موضوع مجلس الشيوخ "الذي يتسم بطابع نقاش ميثاقي، في ظل عدم وجود ممثلين لمختلف المكونات المذهبية".

وكالة الأناضول

الملك سلمان يعين نجله محمد ولياً للعهد في السعودية بدلاً من محمد بن نايف

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر الأربعاء، أمراً ملكياً بتعيين نجله الأمير محمد ولياً للعهد، بدلاً من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه. جاء الأمر ضمن حزمة أوامر ملكية تضمنت تعيين وزير للداخلية خلفاً لمحمد بن نايف الذي كان يشغل المنصب نفسه أيضاً، إضافة إلى تعيين عدد من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي وسفراء بالخارج. ولم تتضمن الأوامر الملكية تعيين أحد في منصب ولي ولي العهد.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يهنئ في اتصال هاتفي الأمير محمد بن سلمان باختياره ولياً للعهد

هنأ الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي الأربعاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع. وأعرب جلالته، خلال الاتصال، عن تمنياته لسمو ولي العهد بالتوفيق والسداد لمواصلة عطائه في خدمة وطنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تمتينها والارتقاء بها في المجالات كافة.

وكالة أنباء شينخوا

شي يحث على بذل جهود لتعزيز التنمية العسكرية والمدنية المتكاملة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ (الثلاثاء) على مركزية ووحدة القيادة لتعزيز التنمية العسكرية والمدنية المتكاملة. أدلى شي، الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بالتصريحات خلال الاجتماع الموسع الأول للجنة المركزية للتنمية العسكرية والمدنية المتكاملة، التي يتولى رئاستها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تعزز قواتها العسكرية بسبب الإجراءات العدوانية للناتو

أكد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، الأربعاء، أن روسيا تقوم بتعزيز قدرات قواتها العسكرية بالقرب من الحدود الغربية للبلاد، بسبب الإجراءات العدوانية لدول حلف شمال الأطلسي، التي تؤدي إلى خرق نظام الأمن العالمي.