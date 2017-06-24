TL

أرخت محادثات وزير الخارجية الصيني في بيروت بظلالها على الوضع المحلي، إلا أن الحركة ظلت كثيفة باتجاهين: سياسي حول نتائج اللقاء التشاوري الذي انعقد في القصر الجمهوري، وشعبي تحضيراً لعيد الفطر السعيد الذي بدأت أجواؤه تلفح البلد بعطلة تمتد من الأحد الى صباح الأربعاء.

المنار

هو زمن القدس الذي راكمته الأيام، منذ شعلة الإمام الخميني العظيم إلى كل مكان وزمان. هي القدس، أقصى الأحلام، بارك الله حولها وأسرى رسوله إليها، وعلى طريقه يمشي الرجال الرجال.. على اسمها افترش العالم ساحاته نصرة لقضية يحاول بعض حكام العرب بيعها بأبخس الأثمان في بازارات الأحقاد وضيق الحسابات.. حساب مفتوح للمقاومين خدمة لقضية العرب والمسلمين، أكد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي وضع معارك المنطقة من سوريا إلى العراق ومن اليمن إلى كل ساحات النزال، ضمن هدف ضرب القضية الفلسطينية..

nbn

دخل لبنان عملياً عطلة عيد الفطر حتى منتصف الأسبوع المقبل، لكن العطلة تلك ستشكل لعدد من الطامحين للترشح نيابياً مناسبة للانصراف الى جس نبض المجموعات والكتل الناخبة والى استشفاف الهندسة التحالفية التي على ضوئها ترسم طرق التحالفات.

mtv

بدءاً من الليلة تدخل السياسة في إجازة طويلة، نتيجة عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الفطر، علماً أن شهر رمضان كان غنياً بالتطورات، ففيه أقر قانون الانتخاب، وفيه انعقد اللقاء التشاوري في بعبدا الذي أعطى دفعاً جديداً للحكومة الحريرية بعدما كتب لها أن تعيش أحد عشر شهراً إضافياً، فهل قصد رئيس الجمهورية من اللقاء الاعتراف علناً بأن الحكومة الحريرية أصبحت حكومة العهد الأولى بعدما تأخر إجراء الانتخابات؟

NTV

انعقد لقاء لافت بين النائب وليد جنبلاط وزعيم دبلوماسية نصف العالم سيرغي لافروف بمشاركة تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور وحضور ميخائيل بوغدانوف عن الجانب الروسي وأكد لافروف وجنبلاط ضرورة أن تحظى الجهود لإقامة مناطق تخفيف للتوتر في سوريا بدعم دولي.

المستقبل

هي الحكاية نفسها.

في حين انطلقت في مجلس الوزراء وفي قصر بعبدا، ورشة سياسية وتنموية واقتصادية وقانونية، لانتشال لبنان من الركود ولتعويم الاقتصاد والبحث عن مصادر الإنتاج وسبل النهوض، يصر حزب الله على أخذ البلاد رهينة إقليمية ودولية.

OTV

بعد أربع وعشرين ساعة على لقاء بعبدا وورقتها، بدت البلاد في مرحلة جديدة ... أقل تشنجاً ... أكثر تفاؤلاً ... وأشد ترقباً لخير ما سيأتي ...

LBC

وفي اليوم الخامس من الأسبوع، ارتاح الجميع، استعداداً للدخول في مدار عيد الفطر المبارك، وفي أسبوع العيد، يتوقع أن تكون الاستراحة عامة، فالترجيحات تقول أن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، فيما تفعيل بنود ورقة بعبدا ينتظر خطوتين: الأولى معاودة مجلس الوزراء جلساته مطلع تموز المقبل وتحديداً في الأربعاء الأول منه، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تفعيل عمل مجلس النواب مع انطلاق العقد الاستثنائي منذ يومين.

الميادين

سرعت إسرائيل من وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس حيث تسعى لبناء مستوطنة ضخمة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس ولتوسيع المستوطنات القائمة بأكثر من سبعة آلاف وحدة جديدة في جيلو وأبو غنيم.

الجزيرة

دعت بريطانيا لرفع الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى، بينما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن الوضع في الخليج.

العربية

أعلنت الولايات المتحدة أن الاتصالات العسكرية مع روسيا مستمرة حول عملياتها في سوريا رغم التوتر مع موسكو بسبب إسقاط طائرة أميركية مقاتلة سورية.