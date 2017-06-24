روسيا اليوم

البيت الأبيض لا يستبعد اجتماع ترامب وبوتين في يوليو بألمانيا

لم يستبعد المتحدث باسم البيت الأبيض عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين المزمع عقده في ألمانيا الشهر المقبل. وقال المتحدث شون سبايسر في مؤتمر صحفي: "نود ذلك .. إلى الحد الذي يمكننا فيه العمل مع روسيا لحل بعض المشكلات وللتعاون فيما بيننا، إذا وجدنا مثل هذا الاستعداد". يذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد عقب لقاء فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، أثناء زيارة الأخير إلى موسكو في أبريل الماضي، أن اللقاء كان بناء، مضيفاً أنه من السابق لأوانه الحديث عن أية حلحلة في العلاقات بين موسكو وواشنطن. وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي أبلغ حينها، تيلرسون وبشكل مفصل عن رؤيته للأسباب التي ساهمت في وصول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى حالتها المحزنة التي هي عليه الآن. ولفت بيسكوف إلى أن الطرفين لم يتطرقا إلى موضوع إجراء لقاء بين بوتين وترامب.

روسيا اليوم

الدوحة سترد رسمياً على مطالب الدول العربية الأربع

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها ستصدر رداً رسمياً على مطالب الدول العربية الأربع التي تقاطعها وستسلمه لدولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم إن الدوحة تشكر وتثمن مساعي دولة الكويت لتجاوز الأزمة الحالية. وكانت الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) أمهلت قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة من 13 مطلبا أبرزها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى علاقاتها بإيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات لها. وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن لوكالة "رويترز": "هذه قائمة مطالبنا من قطر. كلها مهمة. هذا نمط سلوك مستمر يؤثر علينا جميعاً... نتطلع إلى أن تستجيب قطر بالتواصل بدلاً من أن تسرب الوثائق وتحاول طرح ذلك للنقاش علناً"، وهو ذات الاتهام الذي أطلقه وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في وقت سابق من اليوم. وأضاف العتيبة أنه إذا لم تتفاعل قطر مع تلك المطالب فإن "الأمور ستبقى كما هي". وكانت الدول العربية الأربع قطعت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية وحركة النقل مع قطر بعد أن اتهمتها بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتقرب من إيران.

صحافة العدو الإسرائيلي

ynet

قوات الأمم المتحدة لم ترصد أي خرق على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية

تقول الأمم المتحدة أن قوات حفظ السلام على الحدود اللبنانية مع إسرائيل لم تشهد أي خرق لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله في العام 2006. وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى لمجلس الأمن تتهم فيه حزب الله بإنشاء مراكز مراقبة على طول الحدود البرية. وقد صرّحت الناطقة باسم الأمم المتحدة أن "اليونيفيل لم تشهد أي أشخاص مسلّحين غير مصرّح لهم في الموقع ولم تجد أي أساس للإبلاغ عن خرق لوقف إطلاق النار".