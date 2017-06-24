وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون خادم الحرمين الشريفين باختياره محمد بن سلمان ولياً للعهد

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اختياره الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

وكالة الأناضول

أردوغان لبوتين: مشروع السيل التركي "رمز رائع لنهج الربح المتبادل"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن مشروع السيل التركي، رمز رائع لنهج الربح المتبادل ورمز لسياستنا الخارجية التي ترى أنه ينبغي للطاقة أن تكون أداة سلام لا أداة حرب. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة تفقدية للأخير لسفينة تقوم بمد أنبوب غاز قبالة سواحل مدينة "أنابا" الروسية المطلة على البحر الأسود. واعتبر أردوغان، أن المشروع يؤسس "الاعتماد المتبادل" وهو ضمان للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأضاف أن "مشاريع الطاقة بين البلدين وعلى رأسها الغاز الطبيعي، هي جزء مهم وموثوق لأمن إمدادات الطاقة للبلدين منذ 30 عاماً".

وكالة أنباء رويترز

لجنة الانتخابات في روسيا: نافالني لا يمكنه الترشح للرئاسة

قالت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الجمعة إن الزعيم المعارض أليكسي نافالني لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب إدانته جنائياً. وأدين نافالني بالاختلاس في شباط وحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ في قضية يقول إنها جرى تدبيرها لمنعه من الترشح لمنصب الرئيس.

وكالة فرنس برس

وارسو وبودابست تدعوان ماكرون إلى احترامهما

دعت وارسو وبودابست الجمعة ايمانويل ماكرون إلى احترامهما مع حرصهما على التهدئة مع باريس، وذلك بعد مقابلة مع الرئيس الفرنسي اعتبر أنها تضمنت انتقادات لدول وسط أوروبا. وقال وزير الدولة البولندي للشؤون الأوروبية كونراد زيمانسكي إن رئيسة الوزراء بياتا سيدلو طلبت التخلي عن "الشعارات الجاهزة التي تعتبر أحياناً مهينة" وإظهار "مزيد من الثقة ومزيد من الحذر في اختيار الكلمات"، في إشارة إلى المقابلة الأخيرة التي أجرتها ثماني صحف أوروبية مع الرئيس الفرنسي.