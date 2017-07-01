الدفاع العربي

اختارت القوات الجوية الألمانية نظام الحماية الذاتية المتطور BOZ-101 من شركة Saab.

فقد استلمت Saab طلبية ل ٢٩ وحدة من نظام الحماية الذاتية والاجراءات المضادة في القتال الالكتروني من وكالة NETMA لادارة طائرات Tornado، وEurofighter 2000 نيابة عن القوات الجوية الالمانية.

استخدمت طائرة Tornado نظام BOZ لعدة سنوات، ولكن هذه الطلبية هي للنموذج المتطور منها، BOZ - 101 EC.

تتألف الحواضن المركبة على الاجنحة من نظام انذار لاقتراب الصواريخ مجهز في المؤخرة ونظام ناثر للاجراءات المضادة. يمكن ان تجري عملية التناثر الى الامام، الى الاسفل. او على الجوانب في اتجاهين قابلين للتعديل. صمم نظام التناثر لمواجهة التهديدات الحديثة العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

ستجري عمليات التسليم خلال فترة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠.

إيطاليا أطلقت أول طائرة F-35B

خرجت أول نموذج من طائرة F-35 او F-35B ذات الهبوط العامودي والاقلاع قصير المدى، من منشأة FACO الايطالية. ويعرض خروجها الشراكة القوية المستمرة بين وزارة الدفاع الايطالية، وشريكتي Leonardo وLockheed Martin.

ويعمل لديها اكثرمن ٨٠٠ موظف ماهر شاركوا في الانتاج الكامل لنماذج طائرات F-35A و F-35B.

وتحدث في هذا الحدث كل من رئيس الاركان الايطالي الجنرال Claudio Graziano، والجنرال Carlo Magrassi امين عام الدفاع ومدير السلاح الوطني، الادميرال Mathias Winter نائب المدير التنفيذي لمكتب البرنامج المشترك لطائرات F-35، Filippo Bagnato المدير الاداري لقسم الطائرات في Leonardo، وايضا السيد Doug Wilhelm نائب رئيس ادارة برنامج طائرات F-35 في Lockheed Martin الذي قال: نعتبر ايطاليا ليست فقط شريكا مهما لبرنامج طائرات F-35، وانما ايضا قوة ضاربة في منظمة NATO، توفر القوة الجوية المتطورة للحلفاء للعقود المقبلة. شاركت الصناعة الايطالية في تصميم طائرة F-35 وجعلتها تطير.

من المتوقع ان تشارك طائرة BL-1 برحلة طيرانها الاولى في اواخر شهر آب ومن المخطط ان تُسلم لوزارة الدفاع الايطالية في تشرين الثاني. بالاضافة الى ذلك، ويفرض ان يتم تسليم طائرتين من نوع F-35A من Cameri هذه السنة، الاولى في حزيران والثانية في الربع الاخير من السنة. لغاية الآن، سلمت منشأة FACO سبع طائرات F-35A، اربعة منها حاليا في قاعدة Luke للقوات الجوية في Arizona، وثلاثة في القاعدة الجوية Amendola. وقد سبق وطارت طائرتا F-35A في قاعدة Amendola لدى القوات الجوية الايطالية لمدة ١٠٠ ساعة.

بعد سلسة من رحلات الثقة من Cameri، سيقود طيار ايطالي اول طائرة نوع F-35B الى المحطة الجوية والبحرية على نهر Patuxent في Maryland، في اوائل العام ٢٠١٨ لاخذ الشهادة المطلوبة للاثار البيئية الكهرمغناطيسية. ومن المقرر تسليم طائرة F-35B الايطالية المقبلة في تشرين الثاني ٢٠١٨. الى ذلك، تعتبر منشأة Cameri FACO المنشأة الوحيدة خارج الولايات المتحدة بقدرة لانتاج طائرة F-35B، ويتم استعدادها لانتاج ما يقارب ٣٠ طائرة F-35B و٦٠ طائرة F-35A بالاضافة الى ٢٩ طائرة F-35A للقوات الجوية الهولندية الملكية، وتحتفظ ايضا بالقدرة لتسليم شركاء اوروبيين في المستقبل.

تنتج ايضا منشأة FACO الايطالية ٨٣٥ طائرة F-35A ذات اجنحة كاملة لدعم جميع العملاء في هذا البرنامج.

فقد اختارت وزارة الدفاع الاميركية منشأة FACO في العام ٢٠١٤ لصيانة، تصليح وتطوير هياكل طائرات F-35 Lightning II للمناطق الأوروبية.

في ٧ ايلول ٢٠١٥ أنتجت منشأة Cameri FACO اول طائرة F-35 ايطالية التي قامت عندها بأول طيران دولي لها، وفي كانون الاول ٢٠١٦ وصلت هذه الطائرة الى قاعدة Amendola الجوية في ايطاليا.

تعتبر طائرة F-35 Lightning، طائرة مقاتلة من الجيل الخامس مجهزة بنظم المهام المتطورة وشبكة لتمكين العمليات بالاضافة الى سرعة وخفة حركة فائقة. ستحل ثلاث نماذج من طائرات F-35 محل طائرات A-10 و F-16 في القوات الجوية الاميركية، ومحل طائرات F/A-18 في البحرية الاميركية، وعدد من الطائرات المقاتلة في ١١ دولة اخرى. وقد تم تسليم اكثر من ٢٠٠ طائرة F-35 حول العالم، وقد طارت لأكثر من ٩٠ الف ساعة

Sputnik

في السنوات القريبة المقبلة، وزارة الدفاع الأمريكية سوف توجه طاقاتها على خمسة اتجاهات رئيسية هي: مكافحة الإرهاب (أي مواجهة القوات العسكرية للإرهابيين) وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ الاستخبارات؛ التحضير للحرب المعلوماتية (أي حماية نظم المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة، وتدمير أنظمة العدو المماثلة)؛ السعي من أجل التفوق العسكري الجوي (يتم التركيز بشكل خاص على تطوير الطائرات بدون طيار)؛ وكذلك تطوير الأنظمة العسكرية الفضائية. تشدد العقيدة العسكرية الأمريكية على أن المهمة الرئيسية للجيش الأمريكي يجب أن تكون التحضير لحرب ضد أعداء غير تقليديين.