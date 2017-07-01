روسيا اليوم

مروحية إسرائيلية تستهدف مواقع للجيش السوري بريف القنيطرة

وجهت مروحية حربية تابعة للجيش الإسرائيلي ضربات إلى موقعين للجيش السوري بريف القنيطرة، رداً على سقوط صاروخ في الجولان المحتل، أطلق من الجانب السوري للحدود. وأكدت الدائرة الصحفية للجيش الإسرائيلي أن الطيران الحربي التابع له استهدف مواقع للجيش السوري، فيما أوضحت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلاً عن مصدر ميداني مطلع أن مروحية عسكرية نفذت الغارة التي تم خلالها ضرب نقطتين تابعتين للجيش السوري، الأولى في محيط بلدة الصمدانية الشرقية والثانية عند أطراف مدينة البعث.

روسيا اليوم

الكرملين يبدأ بتنسيق لقاء بوتين مع ترامب

أعلن الكرملين عن بدء الأعمال المتعلقة بتنسيق زمن وصيغة لقاء الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في تموز المقبل. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريح صحفي: تمَّ اتخاذ القرار يوم أمس، بشأن بدء تنسيق زمن وصيغة اللقاء (بوتين وترامب) عن طريق القنوات الدبلوماسية، من دون ذكر تفاصيل أخرى. وجدير بالذكر أن قمة مجموعة العشرين ستجري في مدينة هامبورغ الألمانية يومي الـ 7 و8 من تموز القادم.