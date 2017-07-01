الوكالة الوطنية للإعلام

حاصباني زار قصر الرئيس الشهيد معوض: الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على الدفاع عن حدود لبنان

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة دولة الرئيس غسان حاصباني تحية إلى الجيش الذي يقوم بعمل جبار جداً للدفاع عن الأراضي اللبنانية والحفاظ على سلامة وأمن لبنان، مؤكداً "أننا نشد على يده ونوجه له أحر التحيات ونتمنى له التوفيق". وشدد على "أن الجيش هو الجهة التي نعتبرها الوحيدة القادرة على الدفاع عن حدود لبنان والأراضي اللبنانية بإسم كل اللبنانيين ويستشهد في سبيل البلد روحه تبقى أمامنا وهي التي تعطينا الدفع لنستمر في بناء المؤسسات ومؤسساتنا تبنى من خلال تقوية مؤسسات الدولة".

وكالة الأناضول

أردوغان وترامب يشدِّدان على ضرورة الحد من التوتر في الخليج

شدّد الرئيسان؛ التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، على ضرورة الحد من التوتر الحالي في الخليج. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الرئاسة التركية، أن الزعيمين ناقشا تطورات الأزمة، وأكّدا على أهمية حلها بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة. وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت للعلاقات بين البلدين في مجالي الصناعات الدفاعية والاقتصاد.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا تعتبر إردوغان "ضيفا مهما" في قمة مجموعة العشرين

سعت الحكومة الألمانية إلى تفادي مزيد من التآكل في العلاقات مع تركيا بعدما لم تسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور أي لقاءات جماهيرية على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورج في السابع والثامن من يوليو تموز.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

آخر تطورات حصول تركيا على منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أنه ليس هناك مباحثات في الوقت الجاري حول تقديم قرض لتركيا من أجل شراء منظومات الدفاع الجوي الصاروخي "إس-400".