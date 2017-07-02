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إرتفعت درجات الحرارة الناجمة عن موجة الحر الخليجية التي تلف ساحل المتوسط ولبنان، في وقت ينتظر أن ترتفع حرارة المشاورات السياسية الرسمية منها والحزبية لإنجاح ورشة العمل النيابي والحكومي الاسبوع المقبل.

المنار

من مخيمات عرسال للنازحين السوريين، إلى مخيمات الجنوب للاجئين الفلسطينين، تتواصل الحملة الأمنية الاستباقية والانجازات الميدانية ضد الأهداف التكفيرية. وإن كان دخول مخيمات عرسال قد أحبط مخططات ارهابية خطيرة، فإن تعاون القوى الفلسطينية في مخيمي عين الحلوة والرشيدية سحب فتائل انفجارية زرعتها الجماعات التكفيرية داخل هذه المخيمات.

nbn

وهج الحدث بقي اليوم في عرسال، ونجمه الجيش اللبناني الذي لم ينتظر بالأمس الارهابيين ليعيثوا في البلاد دماء، بل عاجلهم بضرباته الاستباقية ولسان حاله: إننا قادمون اليكم. فعملية عرسال الأخيرة، فتحت بابا سياسيا لا يحتمل التسويف والمماطلة بالعمل الجدي والجريء لمعالجة ملف النازحين السوريين، والذي بالطبع لن يكون باستجداء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مزيدا من المساعدات لتخفيف الأعباء فقط، فيما الأعباء أوسع مدى.

mtv

الملف الأمني من نجاح إلى آخر، فبعد أقل من 24 ساعة على انجاز الجيش عمليته النوعية في عرسال، حقق الأمن العام انجازا نوعيا أيضا تمثل في تسليم المطلوب خالد السيد نفسه إلى الأجهزة الأمنية على مدخل مخيم عين الحلوة.

NTV

على توقيت عملية الجرود، ضبط مخيم عين الحلوة ساعته، وبعملية استباقية رفع الغطاء عن أخطر الإرهابيين المتوارين فيه، وسلمه للأجهزة الأمنية اللبنانية. خالد مسعد الملقب ب"خالد السيد" خرج من الظل ليتبين أن له سيرة ذاتية حافلة بالممارسات الإرهابية، فمنتحل كنية السيد هو سيد العمليات الإرهابية التي جرى إحباطها أخيرا، وحدد بنك أهدافها في الليالي الرمضانية، وهو متورط في عدد من التفجيرات.

المستقبل

في مخيم عين الحلوة، سلمت القوى الفلسطينية إلى الأمن العام ومخابرات الجيش، خالد مسعد الملقب بخالد السيد، المتهم بأنه الرأس المدبر لخلية ارهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات خلال شهر رمضان المبارك. المخطط الذي أحبطته شعبة المعلومات والأمن العام في عملية مشتركة.

OTV

مع نهاية هذا الأسبوع، تختتم العطلة السياسية الممددة لعيد الفطر، لتتحضر الحكومة لانطلاقتها الجديدة المرتقبة مع جلسة الأربعاء المقبل، حيث ستوضع آلية تنفيذية لمشروع وورشة وثيقة بعبدا التي أعلنت في 22 حزيران.

LBC

لكن الغموض الأكبر يتمثل بالإرباك الواقعة فيه دوائر وزارة الداخلية لجهة الإنتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس. وجهة الغموض ان الدوائر المعنية في الداخلية ليس لديها أي جواب واضح عن دقائق وتفاصيل العملية الإنتخابية، فهل يكون الاستحقاق الفرعي في خطر ربطا بهذا الإرباك؟.

الميادين

أكّد الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، في مؤتمر المقاومة الإيرانية السنوي في باريس، أنّ "الحكومة الإيرانية هي أكبر راع للإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "آية الله الخميني سعى إلى تصدير الثورات والإنقلابات إلى المنطقة".

الجزيرة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى إتصالاً هاتفياً بأمير قطر تميم بن حمد آل الثاني، وأكّد أهميّة بذل جهود سياسيّة ودبلوماسيّة لحلّ الأزمة القطريّة".

العربية

دعا الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الشعب الإندونيسي إلى "التصدّي لسياسات التفرقة العنصريّة والعرقيّة". وأكّد أوباما، خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، أنّ "لدى هذه البلاد الّتي تعدّ موطناً لأكبر شعب مسلم في العالم تاريخ طويل من التسامح"، مشيرا إلى "ضرورة الحفاظ على ذلك"، منوّهاً إلى أنّ "السكان المسلمين قاموا على طول تاريخ البلاد، بحماية المعابد الهندوسية والبوذية"، مشددا على "أهميّة مكافحة سياسة "نحن وهم"، أينما كانت تمارس".