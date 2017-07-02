الديار/ محمد بلوط

شكلت العملية الاستباقية النوعية التي قام بها الجيش اللبناني في جرود عرسال ومحيطها ضد المجموعات الإرهابية التكفيرية من "داعش" و"النصرة" وملحقاتهما خطوة مهمة واساسية في سياق مواجهة وضرب الإرهاب، الذي يترصد بلبنان واللبنانيين. وتؤكد المعلومات التي توافرت حتى الان من مصادر مطلعة لـ"الديار" ان هذه العملية الواسعة والاولى من نوعها حققت نجاحاً مؤكداً وأحبطت عمليات إرهابية كانت تتحضر للقيام بها مجموعات وأفراد من التنظيمين المذكورين مستغلة تغلغلها في مخيمات النازحين المنتشرة في منطقة عرسال.

الديار / رضوان الذيب

إنجاز نوعي واستثنائي للأمن العام اللبناني، لا يقل قيمته عن الإنجازات الأمنية التي ينفذها في حربه ضد الإرهابيين في كل المناطق اللبنانية مع الجيش اللبناني. وقد تمكن الامن العام من تحقيق خطوة نوعية متقدمة على صعيد الامن الغذائي وصحة العائلات اللبنانية، نتائجها الايجابية على كل المستويات كونها تساهم بتحصين الاستقرار الاجتماعي بموازاة الاستقرار الامني عبر ضرب الشبكات الارهابية، وهذا ما ينعكس ايجابا على المواطنين اللبنانيين.