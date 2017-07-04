الجزيرة - السعودية

دول المقاطعة تستجيب لطلب أمير الكويت.. وتمدد المهلة الخاصة للدوحة 48 ساعة

أصدرت المملكة والإمارات والبحرين ومصر العربية بياناً مشتركاً أوضحت فيه أنه استجابة لطلب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه، وسيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.

الوطن - السعودية

وزير خارجية ألمانيا: ندعم جهود أمير الكويت لحل الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية الاألماني سيغمار غابرييل الاثنين أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية. وأضاف غابرييل في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد قبيل بدء جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر والكويت أن "الحكومة الألمانية تدعم بقوة الجهود التي يبذلها أمير الكويت من أجل حل الأزمة والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة". وذكر "أهم شيء نحتاجه الآن هو حوار جاد بين أطراف الأزمة من أجل التوصل لحلول بناءة من خلال المفاوضات".

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة توفر أعلى المستويات المعيشية لشعبنا

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، حيث تشاور سموهما حول العديد من القضايا الوطنية والشؤون التي تهم الوطن والمواطنين، وتأكيد أهمية توفير أعلى المستويات المعيشية لشعبنا في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

البيان - الإمارات

محمد بن راشد يصدر قراراً بترقية 4116 عسكرياً في شرطة دبي

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بترقية 4116 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي، إذ شمل القرار تعديل وضع 148، وترقية وتقاعد ستة، وتقاعد تسعة من العسكريين فيها. وتقدَّم اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بأسمى آيات الشكر والتقدير للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه المكرمة الغالية التي تعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمنية التي تحفظ على المجتمع سلامته وتكفل لأفراده أمنهم وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته في ضوء التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي تركز على تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده بخدمات نوعية تراعي صالح الناس وتطبق أفضل المعايير العالمية.

أخبار الخليج - البحرين

بومجيد يؤكد أهمية دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات الاجتماعية

شارك النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في اجتماعات اللجنة التي عقدت بالقاهرة، يومي 3 و4 تموز 2017. وعلى هامش الاجتماعات، أكد بومجيد أهمية دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات الاجتماعية، منوّهاً بما يبذله البرلمان العربي من جهود تسهم في الإرتقاء بالعمل البرلماني العربي ودفع مسيرة العمل التنموية وحث الدول العربية على بذل المزيد لصالح خدمة القضايا العربية.

الجمهورية - مصر

قطر تنتظر "الموجة الثانية" من العقوبات

انتهت أمس مهلة الـ 10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ المطالب الـ 13 والتي تستهدف إنهاء دعم الدوحة للإرهاب والفكر المتطرف. وقطع علاقاتها بجماعات ودول هددت أمن دول المنطقة في وقت لا تبدو فيه أي مؤشرات على انتهاء الأزمة.

الأهرام - مصر

جنايات القاهرة تقضى بإعدام 20 متهماً فى اقتحام مركز شرطة كرداسة

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة كرداسة" بإعدام 20 متهماً، كما عاقبت 80 متهماً بالسجن المؤبد وعاقبت 35 متهماً بالسجن المشدد 15 عاماً.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يهنئ الرئيس الأمريكي بعيد الاستقلال

بعث الملك عبدالله الثاني، الاثنين، برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترمب، بمناسبة عيد استقلال بلاده. وأعرب جلالته، في البرقية، عن تمنياته للرئيس ترمب بموفور الصحة والعافية، وللشعب الأميركي الصديق دوام التقدم والازدهار.