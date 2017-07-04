وكالة أخبار اليوم

البشير يزور روسيا الشهر المقبل للقاء بوتين

كشف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور أن الرئيس السوداني عمر البشير، سيزور روسيا، في آب المقبل، تلبية لدعوة نظيره فلاديمير بوتين. وقال وزير الخارجية السوداني، في بيان، إن "البشير سيقوم بزيارة هامة إلى روسيا في النصف الثاني من شهر آب المقبل، تلبية لدعوة من نظيره الروسي، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة".

وكالة الأناضول

الجبير: سنستلم رد قطر خلال ساعات وسندرسه بدقة لتحديد الخطوات القادمة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الدول المقاطعة لقطر ستستلم رد الدوحة على مطالبها خلال الساعات القادمة، ومن ثم سيجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الأربعاء لدراستها بدقة واتخاد الخطوات القادمة بشأنها. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في مدينة جدة غربي السعودية، الإثنين، عقب مباحثات بينهما، أكد فيها غابرييل حرصه على وحدة دول الخليج ودعمه لوساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية.

وكالة أنباء رويترز

ماكرون قد يلجأ لاستفتاء إذا لم يصوت البرلمان على إصلاحات سريعاً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إنه سيلجأ مباشرة إلى الناخبين من خلال استفتاء إذا لم يصوت البرلمان على إصلاحات كبرى بسرعة كافية. وفي خطاب عن سياساته، كان منتظراً على نطاق واسع أمام البرلمان بغرفتيه واتسم بالقوة فيما يخص المبادئ العامة لكنه لم يتضمن إعلانات محددة تذكر، أكد الرئيس الجديد أنه يريد إدخال قدر من التمثيل النسبي على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى مستقبلاً.

وكالة فرنس برس

العاهل السعودي يلغي مشاركته في قمة مجموعة العشرين

ألغى العاهل السعودي الملك سلمان مشاركته في قمة مجموعة العشرين الجمعة والسبت في هامبورغ، كما أعلنت الحكومة الألمانية الاثنين، فيما تواجه الرياض أزمة مع قطر. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة فرانس برس إن "الحكومة تسلمت مذكرة رسمية أفادت أن الملك سلمان لن يشارك في قمة مجموعة العشرين". وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن العاهل السعودي الذي يبلغ الحادية والثمانين من العمر سيوفد وزير المالية محمد الجدعان للمشاركة في هذه القمة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السفير البحريني لدى روسيا يتوقع قفزة في التبادل التجاري بين البلدين

أعلن سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد الساعاتي، عن ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة وروسيا الاتحادية عام 2016 ، ثلاثة أضعاف عن السنة التي قبلها، متوقعاً حدوث قفزة نوعية في التبادل التجاري خلال العام الجاري والقادم، مشدداً على رغبة المملكة أن تصبح مركزاً لإعادة تصدير المنتجات الروسية في منطقة الخليج.