الشرق الأوسط 24/6/2017

الصين تستخدم أحواض السفن لبناء محطات غاز عائمة في أفريقيا

تخطط الصين لضخ نحو سبعة بلايين دولار في مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة في أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع لاختبار على نطاق واسع، آملة بتعافي أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات مطلع العقد المقبل. وتهدف من ذلك إلى أن تصبح البائع الأقل كلفة لتلك المحطات وتحقيق الصدارة عالمياً، في تطبيق تقنية لا تزال في مهدها، إذ لا يوجد إلى الآن سوى مشروع واحد لإنتاج تجاري. وتحتاج الصين إلى الغاز بديلاً نظيفاً للفحم، وفقاً لتوجه يرمي إلى تحسين جودة الهواء في مدنها. وقدمت بكين أيضاً قروضاً أو تعهدات بنحو أربعة بلايين دولار، لثلاثة مشاريع لمحطات الغاز الطبيعي المسال العائمة قبالة ساحل أفريقيا. يضاف إلى ذلك مشروعان آخران بكلفة ثلاثة بلايين دولار تخطط لتقديم التمويل وبناء المحطات أيضاً.

28/6/2017

"غوغل" يتعرض لأكبر غرامة في تاريخ الاتحاد الأوروبي

فرضت أجهزة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي أمس غرامة تاريخية وغير مسبوقة على شركة "غوغل" التابعة لمجموعة "ألفابت"، وبلغت الغرامة التي تعد أكبر عقوبة من نوعها يصدرها الاتحاد الأوروبي، كما أنها أكبر عقوبة مالية تاريخيا على شركة (نحو 2.7 مليار دولار)، وذلك بدعوى تحيز "غوغل" لخدمتها التسويقية على نحو غير قانوني، موضحة أنها "انتهكت قواعد المنافسة واستفادت من قوتها للسيطرة على محركات البحث والصفحات المختصة بمقارنة الأسعار". واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "غوغل" بالتلاعب في نتائج البحث على الإنترنت والقيام بشكل ممنهج بإبراز خدماته التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، أنه تم تحليل 1.7 مليار طلب بحث، تشكل ما حجمه 5.2 تيرابايت من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بغوغل. وأشارت إلى أن أي شخص يتعرض للضرر نتيجة "السلوك غير القانوني لغوغل يمكنه رفع دعوى أمام المحاكم الوطنية لطلب تعويض".

1/7/2017

الريال القطري يتحول إلى " عملة خطرة"

يتعرض الريال القطري إلى ضغوط إضافية غير مسبوقة في عدد من أسواق الصرافة العالمية لاسيما في العواصم الغربية الكبرى مثل لندن وباريس ونيويورك، أما السبب فيعود إلى حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد القطري منذ المقاطعة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر على خلفية اتهامهم الدوحة بدعم الإرهاب. والهبوط الأكبر لوحظ تسجيله في العقود الآجلة التي زادت مقابل الدولار لاستحقاق عام، ما يعني أن المتعاملين غير متفائلين بمستقبل هذا العملة. كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الانتماء القطرية لأجل 5 سنوات التي تستخدم في التحوط من المخاطر بشكل إضافي، ما يعني أن الدائنين خائفون من مخاطر تعثر قطر في سداد ديونها السيادية إذا طالت الأزمة. وما يزيد الطين بلة هو النظرة السلبية لدولة قطر التي وضعتها وكالات التصنيف الائتماني العالمية. تلك النظرة قد تؤدي إلى خفض إضافي للتصنيف السيادي بعد الخفض الذي حصل أوائل يونيو وسينسحب ذلك سلباً أيضاً على تصنيف البنوك القطرية وبالتالي سترتفع كلفة التمويل أكثر وتزيد الأعباء فتتراجع الثقة بالقطاع المالي القطري.

الحياة

29/6/2017

تدهور أوضاع ثلث المساحات الزراعية في العالم

كان تلوث التربة، الذي يعزى في شكل رئيس إلى النشاطات البشرية التي تترك فائضاً من المواد الكيماوية في التربة المستخدمة لزراعة الغذاء، موضوع البحث الرئيس في الجمعية العامة الخامسة لـ"الشراكة العالمية من أجل التربة" التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو). ويمكن أن تؤدي إلى زيادة النتروجين والزرنيخ والكادميوم والرصاص وتقليص إنتاجية المحاصيل، وتسبب في نهاية المطاف في إضافة مزيد من الضغط على الأراضي الصالحة للزراعة. فقد تدهور وضع ما يقارب ثلث التربة في العالم، ويعزى السبب الرئيس في ذلك إلى الممارسات غير المستدامة في إدارة التربة. وتخسر الزراعة كل عام عشرات البلايين من الأطنان من التربة. ويعود أحد الأسباب في ذلك إلى تلوث التربة، والذي يؤثر في بعض البلدان على ما يقارب خمس أراضيها الزراعية.

1/7/2017

بريطانيا: أطول انخفاض للقدرة الشرائية منذ 50 سنة

أظهرت بيانات حكومية أمس أن المستهلكين البريطانيين شهدوا أطول موجة انخفاض في قدرتهم الشرائية منذ سبعينات القرن الماضي أي منذ نحو 50 سنة، ولكن هناك مؤشراً على أن الاقتصاد ربما اكتسب بعض الزخم أخيراً. وتعطي الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية صورة قاتمة للمستهلكين الذين يواجهون الصدمة المزدوجة الناتجة عن تباطؤ نمو الأجور وارتفاع التضخم الذي يرجع لأسباب عديدة على رأسها انخفاض قيمة الجنية الإسترليني منذ التصويت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويترقب " بنك انكلترا" المركزي مؤشرات على تسارع الاقتصاد بعد بداية ضعيفة خلال العام الحالي في وقت يسعى إلى تحديد موعد زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى في 10 سنين.

4/7/2017

أسعار النفط تستأنف أطول موجة صعود منذ5 سنوات

وقعت شركة "توتال" النفطية الفرنسية مع شركة النفط الإيرانية الوطنية عقد تطوير المرحلة 11 من أكبر حقل غاز في العالم. وطاقة المشروع الإنتاجية ستبلغ بليوني قدم مكعبة من الغاز يومياً أي ما يعادل 400 ألف برميل نفط. ويمتد العقد 20 سنة وسيزود حقل الغاز السوق الإيرانية المحلية ابتداء من عام 2021. وسيتم تطوير المشروع في مرحلتين كلفتهما 4.8 بليون دولار، تقوم الأولى على حفر 30 بئراً ومنصتين مرتبتطين بأنبوبين بحريين، والمرحلة الثانية ستطلق لبناء محطات ضغط compression facilities. وقال رئيس "توتال" باتريك بويان "إنه عقد أساسي لتوتال، وهو يشير رسمياً إلى إيران لصفحة جديدة في تاريخ شراكتنا في هذا البلد." أما في الأسواق، عوضت أسعار النفط خسائرها المسجلة باكراً ، واستأنفت أطول موجة صعود بما يزيد على خمس سنوات، بعدما أشارت بيانات إلى تقلص الإنتاج الأميركي. لكن محللين اعتبروا أن أنباء زيادة إنتاج "أوبك" ربما تحد من المكاسب.

الجمهورية 29/6/2017

الأزمة مع قطر طويلة...والأضرار الاقتصادية قد تتفاقم

تبدو الأزمة الخليجية القطرية اليوم أكثر تعقيداً في غياب وسطاء فاعلين في القرار مثل الولايات المتحدة الأميركية والتي وعلى ما يبدو لها يد في عملية عزل قطر. ويبدو ولغايته، ونتيجة للعقوبات، أن الأمور تتجه نحو تصعيد ويمكن أن تزج بفئات أخرى في الصراع، سيما بعد الشروط التي وضعتها البلدان المقاطعة لقطر، وقطع العلاقات مع الدولة الصغيرة وإغلاق المجال الجوي المحيط بقطر لا سيما وإن ضمن هذه الشروط إغلاق القاعدة التركية في المنطقة وتقليص علاقتها مع إيران وهما أمران تعتبرهما قطر يمسان بالسيادة للبلد ولا يمكن الالتزام بهما. وبعض النقاط البارزة التي تكلم عنها محمد آل ثاني توضح ما هم مستعدون لنقاشه وما هي الأمور التي يعتبرونها سيادية ولا يحق لأحد التدخل بها- وأهم هذه النقاط:" أي حل للأزمة يجب أن يكون سياسياً ونفضل الحوار. لا نرى أي أساس لاتهاماتهم التي تدعي أن قطر هي الداعم الرئيسي للإرهاب هذا ومضى أربعة عشر يوماً بدون أية أدلة قدمت لنا. فالجبهة الداخلية في قطر جيدة جداً ولا تتأثر بالمزاعم المسموعة من خلال وسائل الإعلام."