TL

فيما كثر الكلام على ورشة وزارية وأخرى نيابية، يكاد هذا الأسبوع ينقضي من دون قيام أي من الورشتين في ظل أخذ ورد حول الكلام مع الحكومة السورية حيال عودة النازحين أو عدمه.

وفي هذا السياق شدّد تكتل "التغيير والإصلاح" على التنسيق مع السلطات السورية لتأمين عودة النازحين، مشيراً إلى الكثير من المناطق الآمنة في سوريا. ووسط كل ذلك ولأن تلفزيون لبنان يقف إلى جانب الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب فإن موقعه الإلكتروني تعرّض للقرصنة فجراً ولساعات عدّة.

المنار

على أبواب الجلسة الحكومية العادية غدا، زرعت فتائل توتير بمسمى النزوح، مع رفض التنسيق مع الحكومة السورية التي نتبادل معها التمثيل الدبلوماسي كما ذكر تكتل التغيير والاصلاح هذا البعض الرافض، معتبرا ان المصلحة اللبنانية تعلو فوق كل اعتبار، والمصلحة تقضي ان يعود النازحون الى بلدهم..

nbn

يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد غداً لبحث جدول عادي في وقت يضغط جدول القضايا غير العادية بقوة على أكتاف اللبنانيين قلقاً، فهل ستتقدّم الأولويات على طاولة بعبدا غداً وفي طليعتها الإرهاب والنزوح السوري؟

mtv

إقليمياً، الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في أستانا انطلقت، الهدف هذه المرة التوصل إلى اتفاق على مناطق خفض التصعيد مع آلية لمراقبة الهدنة، من دون أن يعرف ما إذا كانت المراقبة ستواكبها آلية لمحاسبة من يخلّ بالهدنة.

NTV

عادت هيئة التنسيق لتطوّق مجلسي النواب والوزراء بسلسلة الرتب والرواتب وفي الوقت نفسه أمسكت رابطة القلم الطلاب وأهاليهم من اليد التي تؤلمهم ملوّحة بورقة مقاطعة تصحيح الامتحانات في دورتها الثانية.

المستقبل

تعدّدت المواضيع داخلياً، لترسم صورة عن أفق مزدحم بالقضايا على طاولة مجلس الوزراء غداً تبدأ بملف النازحين السوريين؛ وتمرّ بالأوضاع الأمنية ولا تنتهي عند ملف الكهرباء.

OTV

تمرّ جلسة الحكومة غداً بلا تعيينات ... فباكورتها متروكة للجلسات المقبلة ... في انتظار اتفاق على سلّة أولى، قد تشمل محافظين اثنين، ومفتشين اثنين، وعضوين في أوجيرو ... ومراكز أخرى ممكنة ...

LBC

ما حصل بين أمس واليوم يستدعي من مجلس النواب عقد جلسة لمساءلة الحكومة في القضايا التالية:

بماذا يبرّر وزيرا الداخلية والعدل هذا التخبّط الحاصل في موضوع إطلاق موقوفين من جراء إطلاق النار؟

بماذا يبرّر وزيرا العدل والداخلية هذا التراخي في موضوع توقيف المعتدين في حادثة بتغرين؟ غداً جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، حبّذا لو أن رئيس الجمهورية يضرب على الطاولة لوضع حدّ للتلكؤ والتراخي.

الميادين

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الحكومة الفرنسية ستتخذ التدابير اللازمة لرفع حالة الطوارئ في البلاد.

الجزيرة

لفت وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه تمّ إطلاع وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل على ردّ قطر على مطالب دول الحصار، مشيراً إلى "أننا نقدّر موقف ألمانيا من الأزمة الخليجية ومساعيها لإيجاد حلّ لها".

العربية

تلقّى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبحث تطورات المنطقة.