وكالة أنباء الإمارات - وام

رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ترامب بعيد استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده. كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب.

وكالة أنباء رويترز

وزير خارجية قطر: رد قطر على المطالب العربية يأتي في إطار حفظ السيادة

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الثلاثاء إن رد بلاده على المطالب العربية والذي سلم للكويت يأتي في إطار احترام سيادة الدول وإن الدوحة أبدت حسن نية ومبادرة طيبة.

وكالة فرنس برس

مودي يبدأ اول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد ظهر الثلاثاء إلى إسرائيل في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي لهذا البلد في إطار تقارب بين البلدين أدى إلى صفقات دفاعية تقدر بمليارات الدولارات. وتم استقبال مودي في مطار بن غوريون، قرب تل أبيب في حفل رسمي شارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومسؤولون آخرون. وتعانق الرجلان بعد خروج مودي من طائرته، ثم تعهدا العمل سوياً على عدة قضايا بما في ذلك القضايا الأمنية وتلك المتصلة بالزراعة والطاقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: أولوية السياسة الخارجية الروسية والصينية الآن هي المسألة الكورية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أولوية السياسة الخارجية الروسية والصينية الآن هي حل المسألة الكورية الشمالية. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يزور موسكو حالياً: "الحل الشامل لمشاكل شبه الجزيرة الكورية من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في شمال شرق آسيا، هو من الأولويات المشتركة في السياسة الخارجية".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يحث مجموعة العشرين على مواصلة الدفاع عن اقتصاد عالمي مفتوح

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده تأمل في أن تواصل مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية رفع راية بناء اقتصاد عالمي مفتوح.