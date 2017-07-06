النهار/ غسان حجار

وصف الوضع الأمني في لبنان بالممتاز، منوّهاً بما تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية والعملية الاستباقية للجيش اللبناني التي نفّذها الجيش في عرسال، وقال إن الأمن بخير قياساً بما يجري من حوادث صدم وإغلاق مطارات قبل التفجيرات الإرهابية في العالم.

الجمهورية/ ربى منذر

استغربت التساؤلات الكثيرة التي أثارتها عملية "قضّ المضاجع" الأخيرة التي نفّذها الجيش في مخيمي قارية والنور عند تخوم بلدة عرسال، وقالت إن الجيش قام بتحقيقات شفّافة بناء على توجيهات صارمة من قائد الجيش العماد جوزاف عون، وأنه في حال حصلت أي تجاوزات أو مخالفات فإنها بالتأكيد غير صادرة عن تعليمات عسكرية، أما التحقيقات التي تجرى فتتم على درجة عالية من السرعة وعدم التسرّع حماية للموقوفين، مضيفة أن ما يجري في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي هو خطة ممنهجة يفتعلها البعض لتغيير اتجاهات الرأي العام ضد الجيش.

الديار/ ناجي سمير البستاني

لفت إلى أن السلطات اللبنانية تنتظر في الأسابيع القليلة المقبلة عمليات مشابهة لعملية تسليم الإرهابي خالد السيد وهي لن تقبل بعد اليوم بالوقوف موقف المتفرّج إزاء جهات تخطّط لعمليات إرهابية.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

اعتبر أن رئيس الحكومة سعد الحريري يرغب بمخرج لحلّ ملف النزوح السوري دون التوقيع على شروط الاستسلام ودون الاعتراف بالنظام السوري، ولفت إلى أنه لا توجد مصلحة لدى أي من القوى السياسية بتفجير الحكومة والدخول بأزمة سياسية في البلاد.

اللواء/ عامر مشموشي

اعتبر أن الحكومة من خلال ما آل إليه النقاش الذي دار أمس في جلسة مجلس الوزراء حيال ملف النازحين، أثبتت قدرتها على المحافظة على وحدتها الداخلية وعلى الانسجام التام بين كل مكوّناتها المختلفة بإقرار الجميع على وجوب أن تبقى القضايا الخلافية بعيدة عن السجالات الداخلية.

المستقبل / دون توقيع

رأى أن تفعيل العمل الحكومي في كل الاتجاهات هو البديل المطلوب عن الغرق في جدالات غير مثمرة ولا منتجة، وذلك يعني ضبط الاختلافات في المواقف ومنعها من التأثير سلباً على الأداء الحكومي وعمل المؤسسات الشرعية وعلى التصدي لظاهرة الفلتان الأمني والاستمرار في حفظ الاستقرار العام.

الشرق/ يحيى جابر

وصف لبنان بأنه في عين العواصف الداخلية والإقليمية، وهو لا يزال هدفاً للجماعات الإرهابية والتكفيرية، كما أن الجيش وسائر المؤسسات الأمنية أول المستهدفين.