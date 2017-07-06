الوكالة الوطنية للإعلام

عون نوه بدور الجيش والقوى الأمنية: هيبة الدولة تصان بإجراءات تأديبية الحريري: سنعالج الشواغر وفق اقتراحات الوزراء

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ان "الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر، فاجتنبوه"، ودعا الى "ضرورة استكمال التعيينات القضائية والإدارية والديبلوماسية"، وطلب من الوزراء "إعداد الإقتراحات اللازمة لملء الشواغر". ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه "خلال 80 يوما، دخل إلى الجمارك 77 مليار و750 مليون و63 الف ليرة، وزاد مدخول الواردات الجمركية بنسبة 6.4% قياسا إلى العام الماضي، مع العلم أن الإستيراد إنخفض بنسبة 15%". وإذ تحدث عن الوضع الأمني، أشار إلى "تزايد نسبة الحوادث على أنواعها، خصوصا إطلاق النار"، ودعا القضاء إلى "لعب دور أساسي في الحد من الفلتان الأمني والتنسيق مع القوى الأمنية، لأن هيبة الدولة تصان بالإجراءات التأديبية التي يجب على القضاء أن يتخذها". وعرض الرئيس عون لما يقوم به الجيش والقوى الأمنية من جهود لملاحقة الإرهابيين، فنوه ب"دور الجيش والقوى الأمنية"، محذرا من "تحول مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهاب".

وكالة أنباء الإمارات - وام

عبدالله بن زايد: تبقى حالة الإنفصال عن قطر حتى تغير مسارها

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن حالة الإنفصال عن قطر ستبقى حتى تعدل عن مسارها. وقال سموه - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع معالي عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية إنه بالرغم من صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر .. لم نجد حتى اليوم أي بوادر حقيقية منها حتى بعد ردها أمس.وأضاف سموه " أن الدوحة ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب ".

وكالة أنباء رويترز

بيان: رد قطر على مطالب السعودية والإمارات ومصر والبحرين سلبي

قال بيان مشترك صدر بعد إجتماع لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء إنه "لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تمارسه قطر"، ووصف رد الدوحة على مطالب الدول الأربع بأنه "سلبي".

وكالة فرنس برس

جدال حاد بين ماي وكوربن حول رواتب القطاع العام

تسببت أجور القطاع العام بجدال حاد الأربعاء بين زعيم حزب العمال جيريمي كوربن ورئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي، المتهمة بإعتماد التقشف، والتي ردت بأن البلاد عليها أن تعيش وفق "امكانياتها".

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

تاكید ایرانی – فرنسی علي أهمیة الاتفاق السیاسی لحل الازمة السوریة

أكد مساعد وزیر الخارجیة الإیرانی للشؤون العربیة والافریقیة 'حسین جابری انصاری' والمبعوث الفرنسی الخاص إلى سوریا 'فرانك جیلی' علي أهمیة الإتفاق السیاسی لكونه السبیل الوحید لحل الأزمة السوریة، وضرورة الإهتمام بالجوانب الإنسانیة لهذه الأزمة.