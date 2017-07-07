الأنوار 3/7/2017

نجوم كرة القدم ومشاهير في حفل زفاف ميسي

عقد نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي قرانه على صديقته التي تعرّف عليها أيام طفولته في مدينة روساريو بالأرجنتين، في ما وُصف بأنه "زواج القرن". وجرت مراسم زواج ميسي البالغ من العمر 30 عاماً، من أنتولينا روكوزو البالغة من العمر 29 عاماً، في فندق فخم في مدينته.

الشرق 5/7/2017

فيتل يعتذر أمام رئيس "فيا" جان تود ويفلت من عقوبات إضافية حسن الاتحاد الدولي

أفلت سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل من أي عقوبات إضافية، على خلفية اصطدامه المتعمّد بسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد الماضي، خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا وان، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

الأنوار 6/7/2017

برشلونة يعلن رسمياً تمديد عقد ميسي

أعلن نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أنّه توصّل الى اتفاق مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى نهاية حزيران 2021.

هاوارد إلى بوسطن سلتيكس مقابل 128 مليون دولار

أعلن غوردون هاورد أفضل هداف في صفوف يوتا جاز الموسم الماضي، انتقاله إلى بوسطن سلتيكس، بطل المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، على الرغم من تلقّيه عروض مهمة من أندية عدة أخرى. وفي مقال ورد على موقع "بلايرزتريبيون" بعنوان "شكراً يوتا"، وصف الجناح الأميركي قراره بترك النادي الذي انضم اليه عام 2010، بأنه "الأصعب الذي اتخذته في أطول نهاية أسبوع في حياتي".