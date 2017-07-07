TL

غداً وعلى هامش قمة العشرين مواجهة أميركية - روسية بين ترامب وبوتين حول الأزمتين الكورية والشرق أوسطية، ولكل مواقفه، والاتفاق من شأنه أن يحلّ الأزمات، والتشنّج يؤدي الى مزيد من التصعيد.

وغداً قرارات خليجية بشأن أزمة قطر، وهناك تشدد سعودي- إماراتي- بحريني ومصري لناحية الشروط المطلوب تلبيتها من قبل الدوحة التي لم تبدِ مرونة حتى الآن.

المنار

قُلبت صفحة التضليل واتهام الجيش اللبناني، على خلفية مخيمات النازحين في جرود عرسال، وفتحت صفحات موثقة بالدليل والاعترافات لموقوفين إرهابيين كانوا يختبئون بين النازحين. انتهت التحقيقات مع الدفعة الأولى من هؤلاء الموقوفين، ليحالوا إلى القضاء بناءً لاعترافاتهم بقتال الجيش عام 2014 ومهاجمة مراكزه، وتجنيد نازحين للقتال إلى جانب الإرهابيين، وتأمين المؤن لداعش والنصرة في الجرود بعنوان النزوح، بل تأمين المواد اللازمة لتصنيع المتفجرات وفق المعلومات المتوافرة للمنار.

nbn

قد يكون لبنان أمام ثورة تندلع في الساعات الثماني والأربعين المقبلة، الدعوة إليها موجّهة من وزير سلطة ضد السلطة. حسناً، لقد وصل الوضع العام إلى درك يستلزم انتفاضة او حركة تصحيحية للنظام من باب الالتزام بالنظام، هكذا اعتقد الناس واستبشروا فعلاً، لكن أن يتحدّد للثورة سبب محصور بحصول اطلاق نار ابتهاجاً بنتائج البكالوريا، ففي السبب تواضعاً، في حين أنّ مسببات الثورة أكبر قدراً من شهادة ثانوية.

mtv

الانقسام الحكومي العامودي حول النازحين السوريين الذي احتواه الرئيس عون مؤقتاً، لا يزيل الخطر الأمني والاجتماعي الناجم عن هذا الملف، ولا يعفي الحكومة طويلاً من إلزامية إيجاد حلّ له.

NTV

خلطت كثافة النازحين الأوراق بما حملته معها من إرهابيين طفروا إلى مخيمات الجرود، وآخرين تغلغلوا في المجتمع اللبناني، وجلّ النازحين أصبحوا عبئاً إضافياً على الدولة، فملف النازحين وصل إلى نقطة اللاعودة في البحث عن حلّ جذري.

المستقبل

آليات معالجة قضية النازحين السوريين تنتظر ما ستؤول اليه الاتصالات واللقاءات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، في وقت برز اليوم ردّ وزير الاتصالات جمال الجراح، مؤكّداً ان عودة النازحين تتحقق من خلال آليات دولية، على النظام السوري ان يتجاوب معها.

OTV

نكرر أننا ملتفون حول الجيش، وأننا لا نقبل سلاحاً سوى سلاحه، لكننا نفتح النار من كل حدب وصوب على المؤسسة العسكرية، كلما خطت خطوة عملية تطبيقاً لقرار سياسي واضح بمواجهة الإرهاب أينما حل.

LBC

في المقابل وفي محاولة لوضع حد لممارسات قضائية تُطرح اكثر من علامة استفهام، وزير العدل سليم جريصاتي احال اليوم ملفات قضائية باخلاءات سبيل بكفالات مالية وصفت بالمتدنية، في قضايا مخدرات وخطف الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، طالباً اجراء التحقيق في ظروف اخلاء السبيل وقيمة الكفالة وحصول اي تدخلات من اي نوع كانت في الملفات المحالة.

الميادين

قال الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان إنّ بلاده لن تغلق قاعدتها في قطر، متسائلاً عن عدم طلب الدول المقاطعة إغلاق القواعد العسكرية الأميركية والفرنسية والبريطانية والاكتفاء بطلب ذلك من تركيا.

الجزيرة

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الحكومة لن تسمح بمشاركة أي من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي في مؤتمر يتوقع عقده ببغداد منتصف الشهر الجاري، وتحضره شخصيات وأطراف سياسية من العرب السنة بهدف إنهاء مقاطعتها للعملية السياسية في العراق.

العربية

يتوجه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيرلسون الى الكويت الاثنين المقبل، لبحث جهود حل الخلاف بين قطر والدول الأربع أي، السعودية، الإمارت، البحرين ومصر.