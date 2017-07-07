The telegraph

تيريزا ماي تدافع عن سياسة التقشف، وتحذّر من أنّ بريطانيا قد تتحول إلى يونان أخرى في حال فشلت بمعالجة العجز في الميزانية

حذّرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أنّ بريطانيا قد تتحوّل إلى بلد شبيه باليونان إن لم تعالج العجز في ميزانيتها. ودافعت رئيسة الوزراء عن برنامج التقشف بعد أن اتهم جيريمي كوربن رئيس حزب العمل الحكومة بالاستغلال المتهوّر لحسن النوايا الذي أبداه عمّال القطاع العام، كما حذّر من تفشّي "وباء الأجور المنخفضة". وقالت ماي أيضاً بأنه "ستتم إعادة النظر بأجور العاملين في القطاع العام بما في ذلك الأساتذة ورجال الشرطة"، إلّا أنّها شدّدت أيضاً على "الحاجة إلى العيش بحسب الإمكانيات المتوفرة".

The Japan Times

اليابان والاتحاد الأوروبي يُبرمان اتفاقية التجارة الحرّة بينهما بعد 4 سنوات من المحادثات

أبرم الاتحاد الأوروبي واليابان اتفاقية شاملة يوم الخميس في مجال التجارة الحرة، في صفقة اعتُبرت كمؤشر على الجهود المشتركة للطرفين من أجل تحفيز الاقتصاد المنفتح. وبعد 4 سنوات من المحادثات، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يانكر، عن إبرام هذه الاتفاقية في بروكسل، وهي اتفاقية ستشكّل سوقاً لحوالى 640 مليون شخص. وقال آبي: "في ظل الخطوات المبذولة عالمياً في مجال سياسة الحماية الاقتصادية والتوجّه إلى الانعزال، استطعنا أن نثبت التزامنا برفع راية التجارة الحرة وهذه نتيجة نفتخر بها". أما دونالد تاسك فقال إنّه "بالرغم من أنّ البعض يعتبر بأنّ أيام سياسة الحماية والانعزال عادت مجدداً، نحن نثبت بأنّ هذه النظرية غير صحيحة"، في حين اعتبر يانكر بأنّ "هذه الاتفاقية تحدد المعايير بالنسبة إلى الأطراف الآخرين، وتظهر بأنّ إبعاد أنفسنا عن العالم ليس أمراً مفيداً للأعمال أو للاقتصاد العالمي أو للعمّال".

روسيا اليوم

صفقة ضخمة بين الصين و"إيرباص"

وقّعت شركة "إيرباص" الأوروبية للطائرات عقداً مع الصين لبيعها 140 طائرة ركاب، بعقد قيمته 22.8 مليار دولار. وقالت الشركة الأوروبية إنّها أبرمت العقد مع شركة CAS الصينية لتوريد 140 طائرة من طراز A320 وA350

ووصف طوم أندرز، المدير التنفيذي لـ"إيرباص"، الصفقة الجديدة بأنها "واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها الشركة منذ عدة سنوات". وبموجب هذه الاتفاقية التي تمّ توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لألمانيا للمشاركة بقمة مجموعة "العشرين"، وبحضور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، فإنّ "إيرباص" ستزوّد الصين بـ 100 طائرة من طراز A320 ذات الممر الواحد و 40 طائرة من طراز A350 ذات الجسم العريض، خلال 5-6 سنوات. وأكّد أندرز، أن "إيرباص" تجري أيضاً مفاوضات مع الصين لبيعها عدداً من طائرات A380 العملاقة. ويقدّر الخبراء أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة، وتصبح أكبر سوق للطيران في العالم بحلول عام 2024.