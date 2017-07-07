وكالة أنباء الإمارات - وام

السعودية تؤيد طلب مصر استضافة القمة العربية الأوروبية العام المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية تأييدها لطلب مصر استضافة القمة العربية الأوروبية المقترح عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل .

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

البيان المشترك للدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية: التأكيد على استقرار ووحدة الأراضي السورية

جددت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية (روسيا وإيران وتركيا) في بيان مشترك التأكيد على سعيها إلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وقناعاتها بأن لا حل عسكرياً للأزمة ولا يمكن حلها إلا من خلال المسار السياسي.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

القانونية النيابية تقر معدل قانون أصول المحاكمات المدنية

أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 بصيغته النهائية.

وكالة فرنس برس

بوتين يندد بالسياسة الحمائية والعقوبات ضد بلاده قبل قمة مجموعة العشرين

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بالسياسة الحمائية التجارية والعقوبات الاقتصادية الغربية على بلاده وذلك عشية قمة مجموعة العشرين المقررة في هامبورغ (شمال ألمانيا).

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يصل إلى هامبورغ لحضور قمة العشرين

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا (الخميس) لحضور القمة الـ12 لمجموعة العشرين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: عدونا الأول هو الإرهاب الدولي ويجب تنحية المواضيع الأخرى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "عدونا الأول هو الإرهاب الدولي ويجب التفرغ لمحاربة هذا العدو ووضع المواضيع الأخرى جانبا".