TL

7-7-2017 يوم تاريخي من حيث تجانس الأرقام والكثير من العرسان اختاروه موعداً للزفاف كما اختاره الرئيسان الأميركي والروسي لعقد أول لقاء من نوعه في عهد الرئيس دونالد ترامب. هذا اللقاء انعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في ألمانيا التي بحثت في المناخ والتجارة، إلا أنها وجدت نفسها منضوية تحت عنوان مكافحة الإرهاب.

المنار

في لبنان بقي ملف النزوح طبقاً رئيساً، وانْ بدأت بتبريده مسارات الحكمة السياسية، والخبرة التفاوضية. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لم يؤكّد ولم ينفِ لـ"المنار" موضوع الوساطة لحل أزمة النزوح، لكنه قال: عندما يكون رئيس الجمهورية طرفاً أو جزءاً من أمر ما "فعيب أن نتكلّم"... أما أمر المخيمات الفلسطينية: فما بعد خالد السيد غير ما قبله قال اللواء ابراهيم، وعندما ننتهي من الملفات الأمنية ننتقل الى تلك السياسية.

nbn

على بعد ساعات من انطلاق واحدة من أكبر العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في جرود عرسال، انطلقت في بعلبك واحدة من أهم المهرجانات الفنية والثقافية التي تجاوزت شهرتها لبنان إلى دول المنطقة ودول الاغتراب.

mtv

وسط الأجواء المحلية غير المريحة، تتجه الأنظار إلى معرفة نتائج أول لقاء رسمي بين الرئيسين الأميركي والروسي وهو لقاء قد يشكّل بداية رسم خريطة طريق لعدد كبير من أزمات المنطقة والعالم.

NTV

استعادت القارة العجوز صباها وعلى مسرحها الألماني اجتمع اللاعبون الكبار. في قمة العشرين حضرت كل الأزمات الدولية وكرقصة التانغو التي لا تكتمل إلا بشريكين حضر قطبا العالم وجها لوجه للمرة الأولى وبعد النظرة والسلام كان اللقاء بتدبير من العرّاب هنري كيسنجر. قمة بوتين - ترامب انطلقت قبل أن تلتئم قمة العشرين فما بين الرجلين حزمة قضايا وملفات ساخنة تنوء تحتها أوروبا والشرق الأوسط وصولاً إلى الشرق الأقصى وكبسة الزر النووية.

المستقبل

أما غداً، فينتظر اللبنانيون نتائج الثانوية العامة، ويخشون من تكرار حفلة الجنون بإطلاق الرصاص الابتهاجي الذي يقتل من يقتل، كل مرة. وقد أطلقت قوى الأمن الداخلي حملة إعلامية كبيرة لردع احتمالات الفوضى، وأعلنت الاستنفار لتوقيف كل مخالف. اللبنانيون ينتظرون أيضاً اعتباراً من مساء الأحد موجة جديدة من حر تموز يُتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة فيها في مناطق البقاع الأربعين درجة.

OTV

اليوم والغد ثمة مهرجانان مرتقبان في بعلبك وربما في مناطق أخرى من لبنان، واحد يحتفي بمدينة الشمس والتاريخ والعراقة والثقافة والموسيقى والذوق والفن وآخر يحتفل ببضعة شهادات ملطّخة بالرصاص والنار والعنف والتخلّف، وإزاء المهرجانين بات واجب على الناس كل الناس أن يختاروا هم وبصوتٍ صارخ أعلى من الرصاص وأبعد من الخوف أي مهرجان يريدون أن يكون صورتهم ومرآتهم وصوتهم، والدولة ستكون حاضرة في الحالتين ترعى الأولى وتقمع الثانية من أجل وطن أفضل وإنسان.

LBC

أما الأسبوع المقبل فيُتوقع أن يكون أسبوع الإعداد لزيارة رئيس الحكومة لواشنطن والتي ستتوَّج بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب... أهمية الزيارة عسكرية ومالية بامتياز حيث سيرافقه قائد الجيش العماد جوزاف عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي طمأن اليوم إلى الوضع النقدي في البلد، وجاءت هذه الطمأنة بعد زيارته لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

الميادين

تجزم ممثلة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار أن أعداد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية تراجع إلى مليون نازح، وشددت على أن عودة هؤلاء إلى ديارهم يجب أن تكون طوعيّة مع توفر الظروف الآمنة في سوريا.

الجزيرة

أعربت قطر عن أسفها لما تضمّنه البيانان الصادران عن دول الحصار بالقاهرة وجدّة، معتبرة أن ما ورد فيهما من "تهم باطلة تمثّل تشهيراً يتنافى مع الأسس المستقرة للعلاقات بين الدول".

العربية

أعلنت الحكومة اليمنية عن استكمال ترتيبات تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن بعد توقف لنحو 10 أشهر منذ قرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة التنظيمات الانقلابية.