النهار/ سابين عويس

كتبت عن زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن هذا الشهر، وقالت إن الرئيس الحريري لم يحدّد أو يعلن جدول أعمال زيارته وما سيكون لديه ليقوله للأميركيين، كما لم يتضح بعد ما ستقوله الإدارة للرئيس الحريري وسط انغماس الإدارة الجديدة في ملفات المنطقة، فيما لا يزال لبنان مهمشاً على أجندة واشنطن.

الأخبار/ نقولا ناصيف

نقل عن الرئيس السابق أمين الجميل أنه لا مفر من الحوار مع سوريا لإعادة النازحين السوريين، مشيراً إلى أن أي تواصل يقتضي حمايته بحزام أمان يقيه من الانعكاسات الخطيرة.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن الانقسام اللبناني حول ملف النازحين السوريين يثير المخاوف من تكريس أزمة اللاجئين وتفاقم مخاطرها على حساب لبنان.

الديار/ ميشال نصر

استغرب الحملات التي شُنّت على الجيش اللبناني لا سيما في هذا التوقيت بالذات بعد العمليات النوعية التي قام بها لجهة محاربة الإرهاب. ورأى أنه مرة جديدة يثبت الجيش أنه "قد الحمل" وينجح في إنقاذ لبنان من زلزال مدمّر وفي إنجاز ما عجزت عنه أهم جيوش المنطقة.

اللواء/ المحلل السياسي

عرض للورقة التي قدّمها الوزير جبران باسيل إلى رئاسة الحكومة وفيها تنبيه إلى أن سياسات دولية لا تزال تدعو إلى اندماج النازحين في أماكن وجودهم، لافتاً إلى أن باسيل يريد أن تقدم الحكومة على وضع استراتيجية شاملة لحل معضلة النازحين بدءاً من وقف النزوح.

الشرق / يحيى جابر

كتب عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأميركية من أجل شرح الواقع اللبناني. وقال إن ورقة القوة في يد الحكومة تتمثل في المؤسسة العسكرية وسائر الأجهزة الأمنية حيث يقوم الجيش اللبناني بدوره على أكمل وجه، مضيفاً أن رئيس الحكومة سيبحث أزمة النزوح السوري، وتعزيز قدرات الجيش على جميع المستويات.