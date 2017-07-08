the washington post

العالم ينحاز ضد ترامب في قمة الدول العشرين بدءاً بملفات التجارة الحرة وصولاً إلى التغيّر المناخي

بدت العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب واضحة جداً يوم الجمعة حين شكّل قادة الاقتصادات الأكبر حول العالم جبهة معارضة شبه موحّدة ضد واشنطن في مسائل تبدأ بمواضيع التجارة الحرة وتصل إلى ملف التغيير المناخي. ولم تبذل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تستضيف بلادها القمة انطلاقاً من مدينة هامبرغ الكثير من الجهد لإخفاء الخلافات بعد اليوم الأول من الاجتماعات إذ قالت "كانت المناقشات صعبة جداً ولا أريد حجب الواقع" ووصفت وجهات نظر معظم المشاركين في القمة على أنها تسعى إلى "تجارة حرة إنما منصفة" رافضة الشكوك التي طرحها ترامب. ولعل النقطة التي شكّلت أبرز أوجه الانقسام بين الولايات المتحدة وبقية الدول كانت اتفاقية التغيّر المناخي التي قرر ترامب الانسحاب منها مؤخراً.

The Rio Times

البرازيل توقف عمل القوة الضاربة المكلفة بالتحقيق في قضية "لافا جاتو"

أعلنت الشرطة الفدرالية في البرازيل يوم الخميس بأن رجال الشرطة المكلّفين ضمن القوة الضاربة بالتحقيق حصرياً في الوقائع المرتبطة بقضايا الفساد التي تطال شركة "لافا جاتو" والتي تورّط فيها عدد من كبار سياسيي البلاد ستتم إعادتهم إلى وحداتهم العادية ليستلموا التحقيق في قضايا أخرى. ويقول المدّعون العامون بأن تفكيك هذه القوة الضاربة سيعيق إجراء المزيد من التحقيقات في ما اعتُبرت قضايا الفساد الأكثر انتشاراً حول العالم. وقال المدعي العام المكلّف بالإشراف على هذه القوة الضاربة "السياسيون يريدون إعاقة تحقيقاتنا وإن لم نتوخَ الحذر فستحصل في البرازيل نفس الأمور التي حصلت في إيطاليا". من جهة ثانية، لم يعلّق الرئيس البرازيلي ميشال تامر المشارك في قمة الدول العشرين على هذا الإعلان بل حاول التركيز على المكاسب الاقتصادية التي حققتها البلاد خلال الأشهر الماضية.



روسيا اليوم

القوات الروسية تغلق أجواء شرق المتوسط

أعلنت القوات الروسية إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية وأخطرت أجهزة الملاحة في حوض المنطقة بمناورات ستجريها هناك حتى الـ18:00 بتوقيت موسكو. وورد في النشرة التي عمّمتها الجهات الروسية المعنية على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية وتضمّنت إحداثيات منطقة المناورات، أن التشكيلات العسكرية الروسية ستستخدم الذخيرة الحية في المناورات التي ستجريها في المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية في سوريا وشرق المتوسط كانت قد أغلقت أجواء المنطقة المذكورة الأربعاء الماضي، وذلك لمناورات مشابهة لتدريبات اليوم، أعقبتها حينها ضربة جوية وجهتها قاذفات "تو-95" الاستراتيجية لمواقع "داعش" في محافظتي حمص وحماة السوريتين. كما سبق للقوات الروسية وأغلقت المنطقة المذكورة منذ الـ18 حتى الـ30 من أيار الماضي، حيث وجّهت السفن الحربية الروسية في الـ23 من الشهر المذكور ضربة إضافية موجعة للدواعش في سوريا، مستخدمة صواريخ "كاليبر" المجنّحة عالية الدقة. وأغلقت القوات الروسية المنطقة المشار إليها في الفترة بين الـ29 من مايو والـ4 من يونيو، حيث ضربت مواقع "داعش" من فرقاطة "الأميرال ايسين"، وغواصة "كراسنودار" بصواريخ "كاليبر" كذلك.