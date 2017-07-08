الوكالة الوطنية للإعلام

عون أمام وفد الملتقى الصحي الاقتصادي: لتوحيد الحاجات إلى الأدوية المستوردة وتحديد أسعارها

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية الجهد العربي المشترك لتحقيق مصلحة الدول العربية وشعوبها في المجالات كافة، واقترح على العاملين في القطاع الصحي العربي توحيد حاجاتهم إلى الأدوية المستوردة والاتفاق على تحديد أسعارها في جميع الدول العربية وفرضها على منتجي الأدوية، مما يؤدي إلى خفض أسعارها ويحقق وفراً يعود بالفائدة على مواطني هذه الدول.

وكالة الأناضول

أردوغان يلتقي زعماء عدد من الدول على هامش قمة "مجموعة العشرين"

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، زعماء عدد من الدول على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة هامبورغ الألمانية. جاء ذلك، عقب جلسة عمل عقدت في إطار قمة العشرين، بعنوان "النموّ العالمي والتجارة"، حيث التقى أردوغان مع كل من نظيريه المكسيكي إنريك بينا نيتو، والغيني ألفا كوندي، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ. وحضر اللقاء الذي جمع أردوغان، وجينتيلوني، وفدا البلدين أيضاً، كما أن الوفد التركي حضر لقاء الرئيس التركي بنظيره الغيني.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

شكري ولافروف يؤكدان دعم المحادثات السورية في جنيف

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال أجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس تطورات الأزمة في سورية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد: "إن لافروف وشكري أكدا التزام بلديهما بدعم مسار المحادثات السورية في جنيف والعمل على تحقيق تقدم ملموس فيها".

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الأردن يدين الحادث الإرهابي الذي استهدف حاجزاً أمنياً في رفح

أعربت الحكومة الأردنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة رفح المصرية وأسفر عن استشهاد 10 عسكريين مصريين وإصابة 25 آخرين. وأكدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن وقوفها إلى جانب مصر الشقيقة في مواجهة الإرهاب، ورفضها لجميع أشكال التطرف والأعمال التخريبية التي تستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يكشف عن مواضيع نقاشه مع ترامب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه ناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الوضع في سوريا وأوكرانيا ومحاربة الإرهاب والأمن الإلكتروني. وقال بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني آبي: "لقد كان لي لقاء مطول مع الرئيس الأميركي، ناقشنا العديد من القضايا مثل أوكرانيا وسوريا وغيرها من المشاكل، وبعض المسائل الثنائية، كما عدنا مجدداً إلى مسائل محاربة الإرهاب، والأمن الإلكتروني".