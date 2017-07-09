الديار/ علي ضاوي

مع "إطمئنان" غالبية القوى السياسية إلى "استمرارية" الحكومة ومجلس النواب مع اقرار القانون الجديد للانتخاب وتأجيل الاستحقاق الانتخابي وما كان سيرتبه من "أعباء مالية" على معظم القوى السياسية شبه "المفلسة"، يشُدّ اعضاء الحكومة من القوى الممثلة فيها "الترحال" في اتجاه تحصيل الحد الاقصى من المصالح والمكاسب من الملفات المتشعبة والمطروحة على النقاش في الاعلام والخطابات السياسية "الرنانة".

الديار/ دوللي بشعلاني

اتفق كلّ من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا بدءاً من ظهر اليوم الأحد (في 9 تموز الجاري)، والتزم الجانبان توفير تنفيذ نظام وقف النار من قبل المجموعات كافة، ما يُمهّد لإمكانية تسريع عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم، على ما أكّدت أوساط ديبلوماسية عليمة، خصوصاً إذا ما صمد وقف إطلاق النار هذا لوقت طويل.