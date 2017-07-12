TL

وفي الشأن السياسي المحلي تنطلق غداً الورشتان: الحكومية بمجلس وزراء واجتماع اللجنة الوزارية لمسألة النازحين، والبرلمانية باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي.

المنار

أكمل الجيش اليوم ما بدأه في جرود عرسال، دهم داخل البلدة، فقتل إرهابيين خطرين واعتقل آخرين، وأبطل ساعة انطلاق خلية إرهابية لتنفيذ عملياتها الإجرامية في بيروت والبقاع قبل أن تلامس الصفر، كما قالت مصادر أمنية لـ"المنار"، فيما حصيلة المضبوطات سبع عبوات وحزام ناسف ورمانات يدوية وصواعق ومواد لتصنيع المتفجرات.

nbn

من الموصل إلى عرسال إرهاب واحد يسقط تحت ضربات الجيش، وبفضل التفاف الشعب والغطاء المطلق للمرجعيات والدولة. في العراق أفراح النصر تطغى على المشهد، وفي لبنان ارتياح أمني يطغى على ما عداه في ما يحققه الجيش يوماً بعد يوم على جبهة عرسال تحديداً. داخلياً، اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي دعا إليه الرئيس نبيه بري بشأن الجلسة التشريعية المرتقبة، وعلى طاولة مجلس الوزراء في السراي الحكومية آلية التعيينات لإعادة النظر بها كما ورد في جدول الأعمال.

mtv

مرة جديدة يحقّق الجيش إنجازاً نوعياً ويوجّه للإرهاب والإرهابيين ضربة موجعة، مسرح الإنجاز الجديد هو نفسه، عرسال، أما الهدف فمجموعة إرهابية مؤلفة من 5 عناصر، أبرزهم الرأس المدبّر لعملية رأس بعلبك في أيار الفائت.

NTV

عناوين الغد هي عرسال وجردها اللذان يستعدّان لساعة الصفر وقبل الاحتفال بعيد الجيش اللبناني لكن العمليات الاستباقية تنزع الألغام عن الآتي، واليوم نفّذ الجيش إحدى أهم عملياته النوعية وتمكّن من قتل الرأس المدبر لتفجيرات رأس بعلبك السوري ياسر الغاوي.

المستقبل

لكن للبنان جيش يحميه، وهو استمر في حملة المداهمات بين الإرهابيين في عرسال وجرودها، وآخرها اليوم قتل الإرهابيين ياسر الغاوي وعاطف الجارودي وتوقيف ثلاثة آخرين، وضبط 7 عبوات معدّة للتفجير وحزاماً ناسفاً و50 كلغ من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى كمية من الرمانات اليدوية والصواعق.

OTV

أهم ما في عملية عرسال اليوم، فضلاً عن أبعادها الأمنية والاستخبارية البالغة الدلالة، أنها رسخت قاعدة جديدة، مفادها قدرة الجيش اللبناني على ضرب الإرهابيين على أعلى المستويات، في أي موقع كان من جحورهم، وفي أيّ توقيت يريده الجيش.

LBC

ضربة استباقية جديدة للجيش اللبناني في عرسال حصيلتها مقتل إرهابيين وحصاد وفير من المتفجرات.

الميادين

الأمم المتحدة تصدر تقريراً تقول فيه إن الوضع في غزة يتدهور "أكثر وأسرع" من توقعاتها قبل بضع سنوات، وإن قطاع غزة لا يصلح للعيش فعلياً.

الجزيرة

أشاد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون بمواقف دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب، وقال إنها أول دولة تجاوبت مع مخرجات قمة الرياض التي عقدت في الشهر الماضي.

العربية

أعلنت الخارجية المصرية أن وزير الخارجية، سامح شكري، سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطِعة لقطر مع وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، في جدة .