النهار/ ابراهيم بيرم

تناول الوضع في جرود عرسال بعد لقاء السرايا الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقال: في الملابسات المخفية للقضية، هناك إيحاء خارجي هو بمثابة أمر عمليات بضرورة أن يشارك الجيش في مهمة مكافحة الإرهاب المتحصّن في جرود السلسلة الشرقية وأن يعدّ العدّة لطرد ما تبقّى من فلوله في تلك المنطقة الجردية.

النهار/ روزانا بو منصف

لاحظت غياب أي سياسة خارجية للبنان في أي اتجاه باستثناء ما يعتزم رئيس الحكومة سعد الحريري استطلاعه في المرحلة المقبلة من أجل إبقاء لبنان متّصلاً بآخر التطورات، ما لم يتمّ الالتفاف مسبقاً على كل الاتصالات التي يزمع إجراؤها.

الديار/ كمال ذبيان

رأى أن الرافضين للتفاوض مع سوريا حول ملف النازحين سيقبلون مع تبدّل الموقف الإقليمي، فالنزوح السوري المدني لا خلاف حوله، بل على طريقة عودتهم التي يضعها البعض في عهدة الأمم المتحدة التي تريدها طوعيّة، مما يعني بقاؤهم، في حين أن فريقاً لبنانياً يريد أن يعودوا إلى مناطق آمنة في سوريا عبر الحكومة فيها، وهو أسهل الطرق. وقد بدأ هذا الأمر داخل سوريا من خلال المصالحات فلماذا لا يبدأ في لبنان ايضاً.

الديار/ فادي عيد

أكّد أن ما يثار على الساحة السياسية في موضوع التمويل الوزاري إنما هو حقيقة وأمر مطروح بجدية، وعلى أعلى المستويات في "التيار الوطني الحر"، وبالتالي فإن عملية تسريبه للإعلام لم تكن صدفة، بل القصد منها توجيه رسائل للوزراء المعنيين وتحديداً الوزراء الذين سيطالهم التعديل، إلى القاعدة الشعبية لـ"اليتار الوطني الحر" عبر الإيحاء بأن أداء هؤلاء غير مقنع. و"التيار" يطمح إلى تقديم أفضل الوزراء من صفوفه ليكونوا فاعلين ومنتجين.

الجمهورية/ مسعود المعلوف

اعتبر أن أمرين مهمّين حصلا في قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ لهما تأثير غير مباشر على لبنان، الأول هو الاتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا على وقف النار في جنوب غرب سوريا، والثاني، فهو ما اتفقت عليه مجموعة العشرين حول محاربة الإرهاب عبر تجفيف مصادر التمويل وعدم تمكين الإرهابيين من استعمال الإنترنت لنشر إيديولوجيتهم الإرهابية لاجتذاب عناصر جديدة لمنظماتهم.

اللواء / حسين زلغوط

أشار إلى الورشة التشريعية التي تنطلق مطلع الأسبوع المقبل ومحاولة تأمين ممرّ آمن لسلسة الرتب والرواتب، وأشار إلى أن أحد مخارج أزمة الموازنة التصديق عليها مع تسجيل تحفّظ مجلس النواب إلى حين العودة بقطع الحساب إلى البرلمان. ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمانع بتعليق مؤقّت للمادة 87 لإقرار الموازنة ويرفض إلغاء آلية التعيينات.

المستقبل / وسام سعاده

قال: ثمة تسويات سياسية عالقة ومترابطة ومؤجلة في العراق، في سوريا وفي لبنان ولا يمكن اقتفاء أثر خارطة طريقها بل طُرقها المتعرّجة إلا باسترجاع خارطة أربع عشرة سنة ماضية، سنوات الاحتراب المشرقي الكبير.