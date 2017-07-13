النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن المعلومات التي يتداول بها حول فتح معركة جرود عرسال ومشاركة حزب الله بهذه المعركة، واصفة رد فعل الرئيس سعد الحريري حيال هذا الموضوع بأنه يؤمّن الغطاء للحزب للقيام بذلك.

الديار / ناجي سمير البستاني

نقل عن مصادر أمنية قولها إن المرحلة التمهيدية لمعركة جرود عرسال انطلقت بالفعل من خلال الغارات الجوية اليومية التي ينفذها الطيران السوري في المنطقة، وذلك لضرب التحصينات المعروفة للمسلحين ولشل قدرتهم على التحرك بحرية، مضيفاً أن الوحدات البرية التي ستشارك في الهجوم الميداني أكانت تابعة للجيش السوري أم لباقي القوى الداعمة له وفي طليعتها حزب الله، استكملت انتشارها في محيط مواقع الإرهابيين في انتظار ساعة الصفر.

الديار/ ميشال نصر

نقل عن مصادره وجود تفاهم كامل بين اليرزه والسراي عززته الزيارات الدورية لقائد الجيش إلى رئيس الحكومة لإطلاعه على كافة التقارير والمعطيات وبحث حاجة المؤسسة معه. واستغرب الكلام الذي يطال المؤسسة العسكرية وهذه المرة من بوابة زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن.

المستقبل/ دون توقيع

نجاح الجيش في ضرباته الوقائية والاستباقية للجماعات الإرهابية، واكبه ويواكبه نجاحه التام في حفظ النقاط الحدودية الشرقية مع سوريا والتصدي لمحاولات اختراقها أو الاقتراب منها أو العبور منها للاعتداء على الداخل الوطني. وإن النجاح المزدوج كان ولا يزال موضع إجماع محلي وغير محلي، وهو يعني أن الجيش أهل للثقة الغالية به وبقيادته الحصيفة ورجاله الأبطال.