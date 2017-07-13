الوكالة الوطنية للإعلام

قائد الجيش في مناورة في جرد العاقورة: التدريب انعكس على فعالية المهمات الدفاعية في مواجهة الارهاب

نفذ تلامذة ضباط السنتين الثالثة والثانية في الكلية الحربية، في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وأعضاء المجلس العسكري وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية، مناورة هجومية بالذخيرة الحية في منطقة جرد العاقورة، بمشاركة القوات الجوية واللواء اللوجستي وأفواج: المدرعات الأول والمدفعية الثاني والهندسة والمضاد للدروع والإشارة، وقد تضمنت إنزال وحدات من الطوافات ومهاجمة مواقع محصنة داخل خطوط العدو.

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن راشد يصدر قراراً بترقية 1357 موظفاً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قراراً بترقية نحو 1357 موظفاً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من رتبهم العسكرية الحالية إلى الرتب التي تليها من بينهم 359 من العنصر النسائي. وقد أمر سموه بتنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ صدوره اليوم الثاني عشر من تموز 2017. وشملت الترقيات خمسة ضباط من رتبة مقدم إلى عقيد وعشرة من رتبة رائد إلى مقدم وخمسة وأربعين من رتبة نقيب إلى رائد واثنين وخمسين من رتبة ملازم إلى نقيب بالإضافة إلى الرتب الأصغر.

وكالة الأناضول

مباحثات هاتفية بين ولي العهد السعودي ووزير الدفاع التركي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً الأربعاء من وزير الدفاع التركي فكري إيشيق. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة الجوانب الدفاعية". ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن المباحثات الهاتفية بين الجانبين.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

رئيس الوزراء يصل اليابان ويلتقي رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب

التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال اليوم الأول لزيارته إلى اليابان مع رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب الياباني تسويوشي ياماغوشي وعدد من أعضاء البرلمان. وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والمالية عمر ملحس، موقف الأردن من الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على المملكة.

وكالة فرنس برس

مرشح ترامب لإدارة إف بي آي يتعهد تطبيق "عدالة غير منحازة"

تعهد كريستوفر راي الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، في كلمة افتتاح جلسة تثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ الأربعاء أنه سيعمل باسم "عدالة غير منحازة".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصينى يتلقى أوراق اعتماد ثمانية سفراء جدد

تلقى الرئيس الصيني شي جين بينغ أوراق اعتماد ثمانية سفراء جدد لدى الصين فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين (الأربعاء).

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مساعد وزير الدفاع: الصناعات الدفاعية مؤشر لتعاظم القدرة الدبلوماسية

أكد مساعد وزير الدفاع رئيس مؤسسة الصناعات البحرية في وزراة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الأميرال أمير رستكاري إن أهم مؤشرات تعاظم القدرة الدبلوماسية الإيرانية هو تطور التصينع الدفاعي في إيران.