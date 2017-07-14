اللواء 8/7/2017

ميسي ينجو من السجن

أعلن القضاء الإسباني استبدال عقوبة سجن نجم برشلونة الارجنتيني لونيل ميسي 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي بغرامة مالية بقيمة 252 الف يورو (400 يورو عن كل يوم سجن). وكانت النيابة العامة في برشلونة أعلنت في 23 حزيران انها لا تعارض استبدال عقوبة سجن ميسي 21 شهراً مع وقف التنفيذ بغرامة مالية تضاف إلى تلك المفروضة عليه سابقاً.

المستقبل 10/7/2017

الدوري العالمي للطائرة: فرنسا تحرز لقبها الثاني

احرز المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوزه المثير على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في مدينة كوريتينا البرازيلية وأمام 21 الف متفرج.

الشرق 11/7/2017

مسؤول أرضيات ويمبلدون يوضح موقفه من حال الملاعب

تعرضت ملاعب بطولة ويمبلدون للتنس لانتقادات حادة بداعي سوء حالة الأرضية لكن نيل ستابلي مسؤول الملاعب في نادي عموم إنكلترا قال إنه لا توجد اختلافات كبيرة في الملاعب هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

الجمهورية 12/7/2017

باتيستوتا في حالة كارثية

كشف لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق، غابرييل باتيستوتا، أنه يعاني من صعوبة كبيرة في المشي، وأنّ الألم وصل به لدرجة أنه طلب من الأطبّاء بتر ساقه.