TL

فيما غادر وزير الخارجية الأميركي الخليج دون تحقيق حلّ لأزمة قطر، يجري الرئيس دونالد ترامب محادثات في باريس حول أزمات العالم لا سيما الكورية منها والسورية على قاعدة التفاهم مع روسيا التي سيصل وفد من كبار المسؤولين فيها إلى واشنطن بعد أربعة أيام. ولقد برز كلام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفيه: إننا لا نتمسّك بالرئيس بشار الأسد ولكننا لا نريد تكرار ما حصل في العراق.

المنار

مهامُه يطول سردها، فيما يشرُد بعض السياسيين عن حقيقة تتهدّد الوطن، التخفيف منها يحتاج إلى حضن المؤسسة العسكرية لا مهاجمتها عند كل إنجاز، والتنسيق مع السلطات السورية لعودة النازحين كي لا يؤخذوا دروعا بشرية أو غطاء من قبل الإرهاب، والتخفيف من الخطاب الطائفي للهدف الانتخابي، والتفرّغ إلى حاجات الناس من سلسلة الرتب والرواتب إلى الموازنة وما يستتبعها من تحريك للملفات..

nbn

خليجياً، ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي أنهى جولته دون الإعلان عن أي نتائج بشأن الأزمة القطرية، وفيما قالت مصادر قطرية إنه سيعود مرة جديدة، قال وزير خارجية الإمارات: إذا أراد القطريون الدخول في التحالف معنا فأهلاً وسهلاً، وإذا لا فمع السلامة.

mtv

انكفأ البحث عن إقرار الموازنة العامة والسلسلة من طاولة مجلس الوزراء حيث تعذّر الإنجاز لتحلّ مكانه سياسة من باب إلى باب بين المرجعيات التي تملك مفاتيح تسهيل ولادتهما، هذا ما دفع النائب ابراهيم كنعان للحجّ إلى عين التينة، وفي دليل على جدية الرئيس بري في الانتهاء من هذين الملفين حدّد الثامن عشر من تموز والتاسع عشر منه موعداً للجلسة التشريعية التي يفترض أن تقرّ السلسلة وتزيل آخر العقبات من أمام إقرار الموازنة.

NTV

الافتتاح حدّد يومي الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجاري في ساحة النجمة بجلسات تشريعية، العرض الأساسي سيكون لموازنة مربوطة بالسلسلة أما عنصر المفاجأة فكان في مكان آخر، إذ دخلت آلية التعيينات بطلاً إضافياً في مسرحية بدأت بقانون الانتخاب وشرعيته الساقطة بالثلاثة ووأد سلسلة الرتب والرواتب لخمس عجاف انتهت بالقضاء على آخر رموز الهيئة بعد فرزها وضمّ من تبقّى فيها إلى بيت الطاعة السياسي.

المستقبل

قضية النازحين السوريين وعودة المئات منهم إلى بلداتهم في القلمون، وما يرافق تداعيات قضيتهم على المستويين الأمني والاقتصادي، بقيت تحتلّ الحيّز البارز من الاهتمامات السياسية؛ في وقت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يحدّد يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين موعداً للجلسة التشريعية، بالتزامن مع كلام لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان من عين التينة، بأن العمل جار على حلّ العقد من أمام سلسلة الرتب والرواتب، وعدم زيادة الضرائب على المواطنين، معتبراً أن إقرار الموازنة وبعد اثني عشر عاماً بات أمراً ممكناً.

OTV

شهر العسل الأميركي الفرنسي... أو هو على الأقل، يوم عسل دونالد ترامب في عاصمة الأنوار والأضواء... وفي الحالتين، إنه حدث في السياسة، ستصلنا نتائجه بعد أكثر من يوم وشهر...

سيّد البيت الأبيض اليوم في باريس... ترافقه زوجته الشابة... هناك يستقبله الرئيس الفرنسي الشاب... ومعه زوجته الناضجة... ليمضي الأربعة رحلة أشبه برحلات العرسان... أو برامج تلفزيون الواقع...

LBC

الثلاثاء والأربعاء المقبلان، مجلس النواب على موعد مع متابعة مناقشة سلسلة الرتب والرواتب وسبل تمويلها... تذكّروا "غلوبل داتا سرفيسز" وعدم تقاضي قيمة الغرامات من "آيشتي" على إشغال أملاك عمومية بحرية، قبل الترخيص له بالإشغال.

الميادين

الخارجية الأمريكية: إقناع أطراف أزمة قطر بالحوار المباشر مع بعضهم هو الخطوة التالية لحل الأزمة.

الجزيرة

دعت واشنطن أطراف الأزمة الخليجية إلى الحوار المباشر، في وقت أنهى فيه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون جولة في المنطقة بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

العربية

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إننا نواجه تهديدات من قيادات وأنظمة في العالم ممّن يموّلون الإرهاب ويدعمونه.

وأضاف ترمب أن علاقة أميركا مع فرنسا أقوى من أي وقت مضى. ولفت الرئيس الأميركي إلى أن واشنطن تؤكد التزامها بهزيمة الإرهاب.