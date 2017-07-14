The Japan Times

إيطاليا تسعى إلى توقيع معاهدة مع ليبيا لكبح تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتحث على شن حملة ضد المهرّبين في المنطقة الجنوبية المضطربة

اقترح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي الخميس توقيع معاهدة مع ليبيا لمكافحة الإتجار بالبشر خلال زيارة قام بها إلى طرابلس الغرب حيث التقى محافظي المدن المتأثرة بهذه التجارة. وقال مينيتي أمام 13 محافظ من جنوب ليبيا "سنوقّع معاهدة لتحرير أراضينا من المتاجرين بالبشر" كما حثهم على التعبئة ضد مهرّبي البشر خاصة وأن ليبيا تكافح لضبط حدودها مع السودان وتشاد والنيجر بعد أن تحوّلت المدن الليبية الجنوبية إلى المحطة الأولى للعديد من المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا. وكان وزراء الداخلية الأوروبيون قد تعهّدوا في السادس من تموز دعم خطة طارئة مقترحة من قبل المفوضية الأوروبية لمساعدة إيطاليا التي تواجه أزمة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.

روسيا اليوم

روسيا تبيع طائرات ومروحيات عسكرية بـ65 مليار دولار خلال 17 عاماً

بلغت مبيعات روسيا، التي تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، من الطائرات والمروحيات العسكرية منذ عام 2000، ما يقارب 65 مليار دولار. وقال ألكسندر ميخييف، المدير التنفيذي لـ "روس أوبورون إكسبورت"، وهي شركة حكومية تدير 85% من صادرات الأسلحة الروسية اليوم الخميس بحسب وكالة "نوفوستي" إن الشركة باعت منذ تأسيسها 1300 قطعة جوية عسكرية بقيمة 65 مليار دولار. هذا وتصدر روسيا منذ بداية الألفية الثانية أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة ما بين 15 و16 مليار دولار سنويا، منها 13 – 14 مليار دولار هي صادرات "روس أوبورون إكسبورت". وتشير إحصاءات للمعهد الدولي للدراسات عن السلام في ستوكهولم، تغطي فترة 5 سنوات (2012-2016) ، إلى أن روسيا هي البلد الثاني في العالم على صعيد بيع الأسلحة بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ على 23% من الصادرات.



THE JURESALEM POST

ترامب يعارض الطريقة المعتمدة من قبل مجلس النواب الأميركي لتخصيص المساعدات لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي

أبدت إدارة ترامب خشيتها من اقتراح مطروح في مجلس النواب الأميركي قد يسحب المساعدة الأميركية لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي من صندوق مخصص للعمليات الحربية الأميركية، إذ اقترحت لجنة الخدمات المسلحة أن يتم تأمين الزيادة التي أقرّت لبرنامج الدفاع الصاروخي الإسرائيلي والبالغ 558 مليون دولاراً من صندوق عمليات الطوارىء خارج البلاد وهو صندوق تحوّل إلى الوسيلة الأنسب للتحايل على التخفيضات التي تطال الميزانية الدفاعية في الولايات المتحدة، وقد اعتمد البنتاغون والكونغرس معاً على هذا الصندوق لتأمين الأموال من خارج ميزانية الدفاع التي شهدت تخفيضات كبيرة في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في العام 2013.

إلا أنه يبدو أن مجلس الأمن القومي التابع للرئيس ترامب ومكتب الإدارة والميزانية قررا وضع حد لهذه العملية الاحتيالية في داخل وزارة الدفاع، الأمر الذي سيطال برنامج المساعدات الأميركي لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي.

HAARETZ.com

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط غرينبلات يعلن عن التوصل إلى اتفاقية مياه بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات الأربعاء بأن إسرائيل والفلسطينيين توصلوا إلى اتفاق حول المياه بموجب مشروع أنابيب ضخم يربط بين البحر الأحمر والبحر الميت. وقال غرينبلات في مؤتمر صحافي في القدس بأن الاتفاقية التي تم التوصّل إليها بوساطة أميركية تمنح الأراضي الفلسطينية التي لا تصلها المياه 32 مليون متر مكعب من المياه سنوياً كما أن إسرائيل ستبدأ بتأمين المياه للضفة الغربية وقطاع غزة في المستقبل القريب وبكلفة متدنية.

إلا أن غرينبلات رفض الرد على سؤال حول الاقتراب من إعادة بدء المفاوضات بين الطرفين بعد انهيارها في العام 2014. وسيتم تأمين المياه بواسطة محطة لتحلية مياه البحر مربوطة بمشروع الأنابيب الذي يصل بين البحر الأحمر والبحر الميت وهو مشروع اتفقت عليه السلطات الأردنية والإسرائلية عام 2015 بعد التوقيع على أول مذكّرة تفاهم في هذا الإطار عام 2013 بهدف رفع منسوب المياه المتناقص بشكل مطّرد في البحر الميت وتسخير فوائد تحلية المياه.