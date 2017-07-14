الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية لوفد البنك الدولي: لبنان في صدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية لتعزيز قطاعات الإنتاج

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي السيد ساروج كومار خلال استقباله له في قصر بعبدا، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، "أن لبنان في صدد إطلاق خطة اقتصادية شاملة تتضمن رؤية مستقبلية للواقع الاقتصادي في البلاد لتعزيز قطاعات الإنتاج ووضع حد للاقتصاد الريعي، معتبراً أن "الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان دليل ثقة بالإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية في إطار عملية النهوض التي بدأت قبل تسعة أشهر".

وكالة الأناضول

أردوغان يشبه التصدي للانقلاب بنصر العثمانيين في "جناق قلعة"

شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصدي الشعب للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز العام الماضي، بانتصار الجيش العثماني على قوات التحالف الغازية في معركة جناق قلعة عام 1915، إبان الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918).

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

وفد الجمهورية العربية السورية يبحث مع دي ميستورا سلة مكافحة الإرهاب.. المبعوث الأممي يستبعد إجراء محادثات مباشرة خلال الجولة الحالية

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفرى اليوم جلسة محادثات ثالثة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار الجولة السابعة من الحوار السوري السوري. وتركزت جلسة المحادثات حول سلة مكافحة الإرهاب كما عقدت اجتماعات فنية بين خبراء من وفد الجمهورية العربية السورية ووفد دي ميستورا.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

رئيس الوزراء يلتقي وزير الشؤون الخارجية الياباني

التقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في طوكيو الخميس وزير الشؤون الخارجية الياباني فوميو كيشيدا وبحث معه العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمالية عمر ملحس عن تقديره لعلاقات الصداقة الاستراتيجية التي تربط الأردن واليابان والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وكالة أنباء رويترز

تيلرسون يغادر الخليج بعد محادثات أزمة ولا حديث عن إحراز تقدم

غادر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون منطقة الخليج الخميس بعد جولة في دول خليجية عربية بهدف تخفيف أسوأ خلاف إقليمي منذ سنوات لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الجولة أحرزت أي تقدم في حل الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهر.