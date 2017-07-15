النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر سياسية عدم استبعادها أن يتصاعد منحى التفاوض أو الانفتاح على النظام تزامناً مع الزيارة التي يعتزم الرئيس الحريري القيام بها إلى واشنطن، مستغربة الحملة التي شنت على الرئيس سعد الحريري في موضوع دعوة قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى اللقاء معه للبحث في موضوع ما حصل في عرسال. ووصفت العلاقة بين الأفرقاء السياسيين بأنها زواج الضرورة.

الجمهورية/ ليندا مشلب

اعتبرت أن ظروف معركة القلمون 3 المتمثلة بجرود عرسال وجزء من جرود فليطا تختلف عن ظروف المعارك الأخرى التي خاضها حزب الله" في جرود نحلة وبعلبك وبريتال، وأن الجيش يرفع الجهوزية عديداً وعتاداً ويتزود بسلاح نوعي ومتطور، كما أنه حصل على الدعم غير المشروط له من الحكومة. ووصفت معركة القلمون بأنها معركة مغطاة من الداخل والخارج ومعرضة لمفاجآت تؤكد وتنتظر ساعة الصفر.

الديار/ دوللي بشعلاني

تناولت موضوع النازحين السوريين والانقسام السياسي الداخلي حيال الطريقة لإعادتهم إلى بلادهم، وأشارت إلى أن لبنان الرسمي سيعيد التشديد في واشنطن على رفضه أي نوع من إدماج النازحين السوريين مع الشعب اللبناني، ولأي نوع من التوطين أو إعطاء جماعة غير لبنانية الهوية اللبنانية لأي طائفة أو بلد انتمت له هذه الأخيرة.

الديار / سيمون ابو فاضل

كشف بأن الرئيس سعد الحريري يحمل معه إلى واشنطن أربع مطالب لطرحها على الإدارة الأميركية وتتمثل بالآتي:

ألا تشمل العقوبات الأميركية الدولة اللبنانية ككل.

عدم وقف المساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش.

مساعدة لبنان في ما يخص موضوع النازحين.

الطلب من الإدارة الأميركية تزويد الجيش اللبناني بأسلحة وعتاد.

اللواء/ المحلل السياسي

رأى أن تسارع الأصوات في سوريا ينبئ بأن الترتيبات التي يجري التحضير لها تباعاً لن يكون لبنان بمنأى عن تداعياتها ونتائجها، ما يحضر الساحة اللبنانية لما هو آت حتماً في ضوء التفاهمات الكثيرة الحاصلة وخصوصاً تلك الأميركية الروسية، وربما يكون ملف النزوح أولى المسائل الواجب تأمين إجماع لبناني حولها. وبلورة استراتيجية شاملة لترتيب عودة النازحين من جهة، ووقف تدفق المزيد منهم من جهة ثانية.