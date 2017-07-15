The Guardian

تعرّض سائحتين لطعنات قاتلة في اعتداء طاول شاطىء أحد المنتجعات المصرية

تعرّضت سائحتان ألمانيتان لطعنات قاتلة وأصيبت أربع سائحات أخريات في اعتداء على شاطىء في فندق على الواجهة البحرية لأحد المنتجعات السياحية في منطقة البحر الأحمر. وجاء الاعتداء بعد ساعات قليلة على مقتل 5 رجال شرطة مصريين في تبادل لإطلاق النار قرب أحد أشهر الأهرامات خارج القاهرة. وقتل المعتدي المسلّح بسكين السائحتين الألمانيتين في فندق "الذهبية" بثلاث طعنات في صدر كل واحدة منهما ثم تابع سباحة نحو شاطىء مجاور حيث هاجم امرأتين أخريين على الأقل في منتجع سياحي قبل أن يتم اعتقاله بحسب مصادر أمنية. وأفادت إدارة المنتجع بأن اثنتين من الجرحى تحملان الجنسية التشيكية في حين أصيبت امرأتان أيضاً تحملان الجنسية الأرمنية. وأفادت وزارة الداخلية المصرية بأن منفذ الاعتداء ما زال قيد التحقيق لكشف الدوافع وراء هجومه وأشارت المعلومات إلى أنه شاب في عقده الثالث وكان يحمل سكيناً كما أنه راح يردد قائلاً خلال تنفيذه الاعتادء "ابقوا بعيداً، لا أريد أن أؤذي مصريين".

the telegraph

طوني بلير يقول إن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لمنح المملكة المتحدة السيطرة في ملف الهجرة مقابل تجنب "بريكزيت"

قال رئيس الوزراء البريطاني ورئيس حزب العمل الأسبق طوني بلير بأن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لمنح المملكة المتحدة قدرة التحكم بحرية الحركة في حال بقيت المملكة في السوق المشتركة مضيفاً بأن تغييرات سياسية شهدتها القارة الأوروبية الأمر الذي أوجد بديلاً عن مشروع "بريكزيت" القاسي داعياً رئيس حزب العمل الحالي جيريمي كوربن إلى سحب تأييده لمغادرة السوق المشتركة. وكانت القدرة على التحكّم بالهجرة إحدى النقاط العالقة والمؤثرة في مشروع "بريكزيت" إذ كان القادة الأوروبيون قد أوضحوا بأن العضوية في السوق المشتركة تفرض المحافظة على حرية الحركة في أرجاء الاتحاد. وتابع السيد بلير قائلاً إنه من الممكن أن تتغير إرادة البريطانيين وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد إنما مع التوصل إلى صفقة أفضل تضمن قدرة المملكة على التحكم بحرية الحركة، مضيفاً بأن فوز إيمانويل ماكرون في فرنسا غيّر الدينامية السياسية.

روسيا اليوم

عقوبات متوقعة ضد روسيا تقلق شركات الطاقة الأميركية

أفاد مساعدون بالكونغرس الأمريكي بأن مفاوضي الكونغرس يحرزون تقدماً نحو حل خلاف عرقل إقرار مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتوقع عضو بمجلس الشيوخ حسم المسألة سريعاً جداً. وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وأحد واضعي مشروع القانون للصحفيين "أعتقد أن المجلس (مجلس النواب) ربما يقر التشريع قريباً جداً". وأشار إلى أن ذلك ربما يحدث يوم الجمعة. وأضاف أنه يتوقع أن يجري المجلس تعديلات لن تؤثر على روح التشريع بشكل عام، وأن يعالج مسائل أقلقت شركات الطاقة مثل وجود بند ذكرت شركات النفط أنه قد يحرمها من دخول مشروعات عالمية للتنقيب إن شاركت فيها مؤسسات روسية أيضاً. وأجاز مجلس الشيوخ العقوبات على روسيا في إطار إجراء أوسع يفرض أيضاً عقوبات جديدة على إيران. وجاءت هذه الخطوة في 15 حزيران بتأييد 98 عضواً بالمجلس مقابل اعتراض عضوين. غير أن التشريع متعثر في مجلس النواب منذ ذلك الحين.