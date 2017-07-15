الوكالة الوطنية للإعلام

عون هنأ ماكرون بالعيد الوطني الفرنسي: مصمم على تعزيز العلاقات وتطويرها وإرساء السلام والاستقرار

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بـ"علاقات التعاون الممتازة التي تربط لبنان وفرنسا"، معتبراً أنها "ثمرة صداقة متينة"، مؤكداً "التصميم على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها وإرساء السلام والاستقرار على امتداد الساحة الأورو-متوسطية وفي الشرق الاوسط".

وكالة أنباء الإمارات - وام

عضو سابق بـ"التنظيم السري في الإمارات" يفضح دعم الدوحة للإرهاب

عرضت جميع القنوات التلفزيونية بالدولة لقاء مع عبد الرحمن بن صبيح خليفة السويدي العضو السابق في التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات الذي قدم اعترافات حول الجرائم التي قام بها التنظيم ومخططاته لزعزعة أمن الدولة بدعم من حكومة قطر علاوة على الدور المشبوه لبعض المؤسسات الخيرية القطرية. وقال عبد الرحمن بن صبيح إنه تم إيقافه في إندونيسيا والقبض عليه بسبب تزوير أوراق ثبوتيه بدعم من التنظيم ثم تم تسليمه للجهات الأمنية بالدولة باعتباره مطلوباً أمنياً.. نافياً بشكل قاطع اختطافه من أندونيسيا من قبل عناصر الأمن الإماراتية وتعرضه لأي من أساليب التعذيب المزعومة وذلك رداً على ادعاءات الأخوان المسلمين بأنه اختطف وتعرض للتعذيب من الأمن الإماراتي.

وكالة الأناضول

محاولة الانقلاب الفاشلة بعيون سفراء أجانب في أنقرة

أكد عدد من سفراء الدول الأجنبية في أنقرة، أن الشعب التركي الذي استجاب لنداء الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز الماضي، أظهر بطولة فريدة وحافظ عبر نزوله إلى الشوارع والساحات على مؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي. وقال السفير الأفغاني لدى أنقرة أمان الله جيهون لمراسل الأناضول، إن نزول الشباب والمسنين إلى الشوارع وتصديهم للدبابات وآلات القتل بصدورهم العارية يعتبر شجاعة كبيرة، والشعب التركي هو من أعاق وصول الانقلابيين إلى هدفهم ليلة 15 تموز.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين وملك الأردن يبحثان الوضع في الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك الأردني عبدالله الثاني في اتصال هاتفي اليوم الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في سياق الجهود المشتركة في مجال محاربة الإرهاب الدولي.

وكالة أنباء رويترز

البيت الأبيض: ترامب يبحث مع الملك سلمان أزمة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث هاتفياً الجمعة مع العاهل السعودي الملك سلمان حيث بحثا الجهود الرامية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو شهر بين قطر وأربع دول عربية.

وكالة فرنس برس

الدوحة وأنقرة مصممتان على إبقاء القاعدة التركية في قطر

استبعدت أنقرة والدوحة الجمعة إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر نزولاً عند طلب الدول المقاطعة لقطر التي فرضت عليها عقوبات واتهمتها بدعم "الإرهاب" والتقارب مع إيران.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لبنان يؤكد أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن عودة اللاجئين السوريين ستكون "طوعية"، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة توافر الشروط الإنسانية اللازمة لذلك. وجاء موقف الحريري خلال اجتماع عقدته، عصر الجمعة، اللجنة التوجيهية العليا للنازحين، التي تضم وزراء الخارجية والداخلية والشؤون الاجتماعية، والذي حضرته منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان سيغريد كاغ، وممثلين عن بعثات دبلوماسية عربية وغربية في لبنان.