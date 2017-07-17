الحياة 10/7/2017

إيفرست ليست أعلى قمة في العالم

أورد موقع "بوايت سايد" أموراً خاطئة عن الكون، مصححاً إياها بإثباتات:

يبلغ ارتفاع قمة "مونا كيا" في هاواي 4205 امتار عن سطح البحر. إلا أن الجزء الأكبر من ذلك البركان يقع تحت البحر، لذلك، اذا أخذنا مقاسه من القاعدة حتى القمة، سيكون ارتفاعه الإجمالي 10203 أمتار، ما يعني أنه أعلى من إيفرست بـ 1355 متراً.

المياه العذبة تشكل 3% فقط من كل المياه الموجودة على الأرض إذ تستحوذ المحيطات والبحار على 97% من مياه الأرض إلا أنها مالحة وغير صالحة للشرب.

القمر كان جزءاً من الأرض، إذ يعتقد علماء سويديون أنه قبل 4.36 بليون سنة، اصطدمت الأرض بأجرام فضائية مختلفة ما أدى إلى ولادة القمر.

12/7/2017

القهوة تطيل العمر

خلصت دراستان من جامعة أمبريال كوليدج والوكالة الدولية لبحوث السرطان إلى أن شرب القهوة مفيد للصحة وقد يكون أحد العوامل التي تساهم في العيش لفترة طويلة وخفض نسبة الإصابة بأمراض مزمنة خاصة المتعلقة بالقلب والسرطان والجلطات الدماغية والسكري وغيرها. وشملت الدراستان أكثر من 180 ألف مشارك ووجدت أن الذين يشربون فنجانين أو ثلاثة يومياً تقل نسبة الوفاة لديهم 18% مقارنة بالذين لا يشربونها.

الشرق الأوسط 10/7/2017

مادة ستمكن الطائرات من الطيران بسرعة فائقة

توصل علماء إلى ابتكار مادة ستمكن الطائرات من الطيران بسرعة فائقة، لدرجة قد تجعل الرحلة بين لندن ونيويورك تستغرق ساعتين فقط، بدل نحو 8 ساعات حالياً. والمادة هي السيراميك ويمكن طلاء الطائرات بها، وتتحمل حرارة 3 آلاف درجة مئوية، ويمكن أن تسمح ببناء جيل جديد من الطائرات قادر على السفر 6115 كلم/س.

صدى البلد 12/7/2017

موجة الانقراض السادسة بدأت على الأرض

حذرت دراسة من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك من موجة انقراض جماعي بدأت بالفعل على الأرض هي السادسة في تاريخ الكوكب نتيجة الإبادة البيولوجية للحياة البرية خلال العقود الأخيرة. ورصد العلماء خلال الدراسة أنواع الحيوانات الشائعة والنادرة حيث اكتشفوا فقدان الملايين منها بسبب التوسع العمراني واستنزاف مواد البيئة. كما تبين أن ما يصل إلى نصف الحيوانات التي تعيش على الأرض فقد خلال العقود الأخيرة وان نصف ثدييات الكوكب فقد تقريباً نسبة 80 %.

الجمهورية13/7/2017

تناول الأناناس بانتظام

بينت الدراسات مدى أهمية تناول الأناناس بشكل يومي :

علاج التهابات المفاصل، بفضل احتوائه على أنزيم قوي يسمى بروملانين.

الوقاية من السرطان، لاحتوائه كميات وفيرة من فيتامين A ومادة بيتا كاروتين المضاد للأكسدة.

تحسين عملية الهضم، لاحتوائه على الألياف، إذ يطرد السموم.

تحسين صحة الفم، لأنه يمتلك خاصية قابضة تمكنه من محاربة البكتيريا التي تؤثر على اللثة والأسنان.

الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، بفضل احتوائه على البوتاسيوم إذ يمنع الأناناس القدرة على تمدّد الأوعية الدموية.

الأنوار 13/7/2017

انفصال جبل جليدي ضخم عن القارة القطبية الجنوبية

قال علماء أن واحداً من أضخم جبال الجليد على الإطلاق انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن أثناء تفتيته. والجبل الذي يزن نحو تريليون طن انفصل عن الجرف الجليدي. وتمت مراقبة الانفصال من خلال أقمار اصطناعية تابعة لهيئة الفضاء الأوروبية.

النهار 17/7/2017

علماء يحلّون لغز دورات انقلاب الحقل المغناطيسي للشمس

توصل علماء إلى حلّ لغز ظاهرة انقلاب الحقل المغناطيسي للشمس مرة كل أحد عشر عاماً في المعدل، وهو ما يتيح التنبؤ بالتوهجات الشمسية التي تؤثر على الاتصالات على الأرض. ويتغير النشاط الشمسي، من عدد البقع إلى مستوى الإشعاع والانبعاثات من المواد وتسمى بالدورة الشمسية. ولطالما ظن العلماء أن الشمس تشكل استثناء عن سائر النجوم في الكون، لكن الدراسة الجديدة خلصت إلى أن دورتها المغناطيسية محكومة بالعلاقة نفسها الملاحظة في سائر النجوم.