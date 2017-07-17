TL

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال إقرار الموازنة، التي تحدد إيرادات الدولة والإنفاق فيها. وأبلغ الرئيس عون نواباً التقاهم اليوم، أن ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعياً إلى احترام حقوق المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية.

المنار

في الميدان السياسي، لا جديد يذكر بانتظار لقاء الاثنين حول السلسلة، وسلسلة اللقاءات بدأت من عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط.

nbn

الساعات المنصرمة أقفلت على أجواء تفاؤل إقرار السلسلة، أشاعها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بعد اتفاقه مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

mtv

الأسبوع الطالع حاسم على مستويين، ويتأرجح بين معركتين وساحتين، ساحة معركة الجرود في عرسال، وساحة معركة سلسلة الرتب والرواتب في البرلمان.

NTV

دخل النائب وليد جنبلاط طارحاً إنشاء مخيمات منظمة في انتظار الحل السياسي في سوريا وعودة اللاجئين إلى منازلهم. فيما طالب البطريرك الراعي، خلال قداس عنايا، رئيس الجمهورية ميشال عون بحل لقضية النازحين.

المستقبل

البلاد أمام بداية أسبوع حافلة بالاستحقاقات حكومياً ونيابياً، فيما الكلام عن معركة جرود عرسال لم تهدأ حدتها، بين من يحدد ساعة الصفر لانطلاق المعركة وبين من يقول بأنها معركة تفاوض على الساخن. وتنعقد الجلسة التشريعية الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مسبوقة باجتماع غداً في وزارة المالية للأطراف المشاركة في الحكومة بحثاً عن المخارج التي تؤمن إقراراً سليماً لسلسلة الرتب والرواتب.

OTV

عدة عناوين - محاور تتزاحم في أجندة الأسبوع الطالع: سلسلة الرتب والرواتب مع أو من دون الموازنة. الكل معها وعليها في الوقت عينه. المحور الثاني، معركة عرسال التي بدأت طبولها تقرع بعمق وقوة باتجاه المسلحين. المحور الثالث، النزوح السوري. المحور الرابع، هو التظاهرة التي دعا إليها ما يسمى "اتحاد الشعب السوري في لبنان"، تحت شعار مناهضة العنصرية، ما دفع أهالي شهداء الجيش اللبناني إلى دعوة مضادة للنزول إلى الساحة عينها.

LBC

غداً، ستعود اللجنة المكلفة متابعة سلسلة الرتب والرواتب والموازنة، إلى الاجتماع في وزارة المالية، وأمامها أرقام مالية ضخمة تتراوح بين 200 مليار و750 مليار ستضاف إلى السلسلة. هذه اللجنة، وعلى رغم اعترافها بمبدأ أحقية إعطاء السلسلة، تتهيب تأمين إيراداتها، واجتماعها غداً سيحدد مبدئياً مسار الجلستين العامتين لمجلس النواب الثلثاء والأربعاء.

الميادين

النائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي يقول في حديث للميادين إن الاستفتاء الشعبي يأتي في وقت غير مناسب أبداً، وإن حصل فلا يجوز استخدام العنف في مواجهته.

الجزيرة

أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان محادثات بأبو ظبي، في ختام جولة زار خلالها قطر والسعودية والكويت، ودعا منذ أسابيع للحوار بين دول الخليج لحل الأزمة القائمة.

العربية

نقلت صحيفة أسبوعية، عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قوله إنه ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول، وذلك بعد أن انتقد رئيس الأركان خفض الإنفاق الدفاعي في ميزانية هذا العام.