النهار/ رضوان عقيل

نقل عن مسؤول إيراني قوله إن إيران تبدي كل استعداد لمواصلة الانفتاح على كل الفئات اللبنانية والمكونات السياسية والدينية وإن هذا الانفتاح شمل حزب القوات اللبنانية ولا مشكلة لدينا، وإن إيران تجدد كل ما أعلنته في السابق لدعم لبنان اقتصادياً والمساهمة في تسليح الجيش.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن العاملين الأساسيين اللذين يحظيان بالدعم ويساهمان في عدم غرق لبنان في محور معين هما الدعم الأميركي للجيش اللبناني وهو الأبرز على كل المستويات والدعم للوضع المصرفي والحرص على عدم اهتزازه. ووصفت زيارة الرئيس سعد الحريري إلى واشنطن بأنها تشكل إعادة اعتبار له وأنها تحمل في طياتها أبعاداً صعبة متعددة.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن ملف النازحين السوريين مرهون بالحل في سوريا لا بالاعتبارات اللبنانية، وأما مسألة التنسيق مع النظام فهي ورقة أخرى سيلعبها الرئيس الأسد وحلفاؤه لفرض خيارات معينة على الحكومة اللبنانية، وستكون اختباراً جديداً لوجود سلطة لبنانية واحدة ومن هو صاحب السلطة؟

الديار/ محمود زيات

تناول الوضع في مخيم عين الحلوة، لافتاً إلى أنه يشهد هذه الأيام حملة أمنية واسعة تستهدف شبكات الترويج للمخدرات. وعرض لوجود إجماع داخل المخيم على المضي في المعالجة الأمنية في المخيمات الفلسطينية وبخاصة في مخيم عين الحلوة، مشيراً إلى أن الأداء الأمني الجدي بدأ يشق طريقه ومن شأنه أن يوصل إلى خواتيم سعيدة.

الديار/ ميشال نصر

نقل عن مصادره قولها إن الحكومة السورية غير مستعجلة لعملية عودة النازحين خصوصاً إلى بعض المناطق التي تعتبر حيوية، وهي تعتمد سياسة الخطوة خطوة في هذا المجال والنفس الطويل بغية تحصيل أكبر قدر ممكن من الأثمان السياسية والمادية من المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية، لافتة إلى أن أي حوار مع الحكومة السورية لن ينتج أي إيجابية، كما أن اللجوء إلى وساطة دولية لن يؤتي ثماره في ظل الأوضاع الحالية.

اللواء/ صلاح سلام

وصف الأسبوع الحالي بأنه أسبوع حبس الأنفاس بامتياز وعلى مختلف الأصعدة: الأمنية، المالية والسياسية. ورأى أن كل تحدّ من التحديات التي يواجهها البلد تمثل قطوعاً محفوفاً بالمخاطر، نظراً لهشاشة الوضع الداخلي. وأشار إلى معركة الجرود والخشية من تمددها إلى عرسال إلا أنه طمأن لوجود الجيش اللبناني. وأشار إلى قضية سلسلة الرتب والرواتب التي تحولت إلى مسلسل سياسي ممل. وقال إن أسبوع حبس الأنفاس يتطلب الكثير من الصبر ورباطة الجأش والحكمة.