the washington post

الإمارات العربية المتحدة دبّرت عملية القرصنة على المواقع الحكومية القطرية الأمر الذي تسبب بجيشان إقليمي بحسب مسؤولين في الاستخبارات الأميركية

قال مسؤولون في الاستخبارات الأميركية إن الإمارات العربية المتحدة دبّرت عملية القرصنة الإلكترونية التي استهدفت المواقع الإلكترونية الحكومية لإمارة قطر ووضعت على هذه المواقع كلاماً مزوراً قيل إنه مقتبس عن أمير قطر الأمر الذي تسبب بأزمة إقليمية وكان ذلك في أواخر شهر أيار. وبات المسؤولون على علم الأسبوع الماضي بأن المعلومات الجديدة التي تم تحليلها بعد أن جمعتها الاستخبارات الأميركية أكدت بأن مسؤولين كبار في حكومة الإمارات العربية المتحدة ناقشوا الخطة وطريقة تنفيذها إلا أنه لم يظهر حتى الساعة ما إذا كانت الإمارات قامت بعملية القرصنة بنفسها أم أنها تعاقدت مع طرف ما للقيام بالمهمة. وأشارت الاقتباسات المزوّرة بأن أمير قطر اعتبر إيران "قوة إسلامية" وأثنى على حركة "حماس".



the telegraph

وزارة الدفاع البريطانية تواجه "تكاليف مخفية بمئات الملايين من الدولارات" بعد شراء طائرات مقاتلة جديدة

تواجه وزارة الدفاع البريطانية تكاليف مخفية بمئات الملايين من الدولارات بعد شراء طائرات مقاتلة من الجيل الجديد لأن هذه الطائرات ستكون عاجزة عن التحليق بالشكل المناسب بسبب التخفيضات في الميزانية. وأشارت صحيفة "ذا تايمز" بأنها أجرت تحقيقاً أدى إلى إبراز سلسلة من المشكلات التي تعاني منها طائرات "إف 35 بي" الأميركية الصنع والتي قالت شركة لوكهيد مارتن بأن كل واحدة منها ستكلّف المملكة المتحدة بين 77 ومئة مليون جنيه استرليني.

إلا أن "ذا تايمز" كشفت بأن مقاتلات "إف 35 بي" التي ستستلمها المملكة المتحدة هذا العام ستصل كلفتها إلى أكثر من 150 مليون جنيه لتغطية التكاليف الإضافية التي تتضمن التحسينات في البرمجة وبعض قطع الغيار ومن بين المشاكل التي أبرزها التقرير الذي أعدّ عدم قدرة المقاتلات على نقل قواعد المعطيات إلى السفن البريطانية والطائرات الأكثر قدماً من دون كشف موقعها، كما أن نظام الكومبيوتر المستخدم في الطائرة ضعيف أمام الهجمات الإلكترونية ولا يمكن اختباره بشكل مستقل من قبل المملكة المتحدة.

روسيا اليوم

بريكست يهدد رحلات الطيران بين بريطانيا وأوروبا

ستضطر شركات الطيران إلى إلغاء تذاكر باعتها لرحلات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، في حال عجز لندن عن الاتفاق حول شروط خروجها من الاتحاد، بحسب ما أفادت به صحيفة "صنداي تايمز". وقالت الصحيفة إن شركات الطيران سترفق التذاكر التي ستعرض للبيع بعد مارس/آذار 2018 بتحذير يشير إلى احتمال إلغاء رحلات الطيران لعام 2019.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الحكومة البريطانية عجزت حتى الآن عن عقد صفقة مع الاتحاد الأوروبي، تحافظ على معاهدة الأجواء المفتوحة المبرمة مع الكتلة الأوروبية.

وستجري دورة جديدة من المفاوضات بشأن شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يوم غد الاثنين، وتستمر حتى الخميس القادم، يلتقي خلالها وزير بريكست البريطاني ديفيد ديفيس بكبيرة مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، يليه اجتماع للمنسقين ومجموعات العمل.

y net

بيريتز يعيد تأكيد دعمه لغاباي ولمسعى استبدال نتنياهو

يعقد الرئيس الجديد لحزب العمل آفي غاباي سلسلة من المشاورات حيث التقى لأول مرة أمير بيريتز الذي هزمه في انتخابات الحزب والذي قال إنه يؤيد غاباي في مسعاه لاستبدال نتنياهو. وناقش الرجلان عدداً من الاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف إلى حل الحكومة التي يترأسها نتنياهو. وقال بيريتز عقب اللقاء مع غاباي بأنهما بدآ "بصياغة خطة لتسريع حل الحكومة واستبدال نتنياهو" وتعهد بيريتز بتسهيل المهة بقدر الإمكان.