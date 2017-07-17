الوكالة الوطنية للإعلام

فارس: سلسلة الرتب والرواتب حق شرعي للجميع وإقرارها يحرك الاقتصاد

أكد النائب مروان فارس، "أن سلسلة الرتب والرواتب هي حق شرعي للمدنيين والعسكريين ولجميع موظفي الدولة، وهي عالقة منذ خمس سنوات بين أطراف المجلس، أما الآن فإن جميع الكتل النيابية وقد اتفقت في ما بينها، معنية بأن تقر السلسلة التي هي حق الموظفين جميعاً كما يقول الرئيس بري على الرغم من معارضة بعض الاقتصاديين، فإننا نرى بأن إقرارها سوف يحرك الاقتصاد، وهي مصلحة للبنان واللبنانيين".

وكالة أنباء الإمارات - وام

حميد النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بحل صندوق وقف عجمان

أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم /13/ لسنة 2017 بشأن حل صندوق وقف عجمان وإنشاء مركز متخصص جديد في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية باسم "مركز أوقاف عجمان" .

وكالة الأناضول

أردوغان يفتتح نصباً لشهداء المحاولة الانقلابية في أنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فجر الأحد، نصباً تذكارياً لشهداء المحاولة الانقلابية الفاشلة، أمام المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وتعهد الرئيس التركي بمحاسبة المتورطين بالمحاولة الانقلابية العام الماضي، وأضاف" كونوا واثقين أن الخونة الذين وجهوا أسلحتهم لبلدنا وشعبنا وحريتنا ومستقبلنا لن يروا النور مرة أخرى".

وكالة فرنس برس

ترامب يعود إلى مشاكله في واشنطن بعد "استراحة" ليومين في باريس

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إجازته السياسية في باريس حيث حضر احتفالات وطنية، إلى مشاكله الداخلية المتمثلة خاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض شعبيته بسبب هذه القضية إضافة إلى تعثر قانون الرعاية الصحية.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

اكتمال عمليات تطوير المراحل 22 إلى 24 في حقل بارس الجنوبي

أنجزت الحكومة الإيرانية مشروع تطوير أنابيب الاتصال الخاصة بمنتجات الغار لدى المراحل 22 و23 و24 من حقل بارس الجنوبي (جنوب البلاد) وذلك بهدف ربطها بالشبكة العامة لنقل الغاز.