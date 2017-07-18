الجزيرة - السعودية

ولي العهد: الحرب على الإرهاب ومن يدعمه ويموله لا بد أن تستمر بكل حزم

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً أمس الأول بمعالي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، هنأه فيه بالانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل. وأشاد سمو ولي العهد بدور الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مؤكداً سموه أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم.

البيان - الإمارات

اتفاقية شراكة واسعة النطاق بين "الإمارات" و"فلاي دبي"

أعلنت شركة طيران الإمارات عن عقد شراكة واسعة النطاق مع شركة فلاي دبي، بهدف زيادة خيارات وجهات السفر للمسافرين، فيما ستستمر عملية إدارة شركتي الطيران اللتان تتخذان من دبي مقراً لهما، بشكل مستقل، وفي نفس الوقت سيستفيد الطرفان من الشراكة للتوسع وتسريع النمو.

أخبار الخليج - البحرين

ناصر بن حمد يفتتح فعاليات مدينة شباب 2030 في نسختها الثامنة غداً

تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تُفتتح عند الساعة السابعة من مساء "الثلاثاء" فعاليات النسخة الثامنة من مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شئون الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي "تمكين"، وذلك في قاعة مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.

الجمهورية - مصر

الاتحاد الأوروبي يشيد بانجازات "القاهرة".. وانخفاض 52% في عجز الميزان التجاري

في شهادة جديدة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أكدت المفوضية الأوروبية التزام الاتحاد الأوروبي التام بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الراهنة استناداً إلى الأولويات الجديدة للشراكة. وفي تقرير بعنوان "وضع العلاقات ما بين مصر والاتحاد الأوروبي.. الانخراط في الأولويات المشتركة"، أصدرته المفوضية الأوروبية والهيئة الأوروبية للشئون الخارجية أمس، أكد أهمية المجلس السابع للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي سينعقد في 25 يوليو الجاري ببروكسل.

الأهرام - مصر

السيسى وماكرون يبحثان حل الأزمة الليبية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى أعرب خلال الاتصال عن حرصه على مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما فى جميع المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما أكد الرئيس الفرنسى أهمية الاستمرار فى التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الحريري: لبنان سيكون دائماً إلى جانب السعودية

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن لبنان دائماً سيكون إلى جانب المملكة العربية السعودية كما كانت هي دائماً إلى جانب لبنان، وبارك من السفارة السعودية خلال تقديمه التهاني بتولّي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وقال هذا عهد الشباب نأمل أن يكون خيراً وبركة للسعودية والعالم العربي.