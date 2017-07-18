النهار/ روزانا بو منصف

كرّرت موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة دعوته إلى ضبط المالية العامة من خلال حسابات مالية شفافة واحترام صفوف المواطنين وإبعادها عن المزايدات الانتخابية.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى واشنطن نهاية الأسبوع، وقال إنه يذهب بتوقعات قليلة في ملفات معظم ما يدور حولها معروف لدى الإدارة، بعد الذي سمعه الأميركيون عن الوزير جبران باسيل في آذار، إذ قال إن عدم عودة النازحين يعني تحويل مخيماتهم إلى "عين حلوة" جديدة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

تناول الوضع في لبنان في ظل تحولات المنطقة ونقل عن سفير دولة كبرى قوله "نحن نعتقد أن لبنان محصّن، وسيتحصّن أكثر وطالما أن الإرهاب يسقط وينهار في العراق وسوريا، فمن الطبيعي أن يسقط هذا الإرهاب في لبنان وبالتالي لا تكون له القدرة على الحياة والانتعاش".

الديار/ ميشال نصر

رأى أن عمليات جبهة الجرود الشرقية دخلت دائرة الحسم العسكري المحتوم، ولم يعد هناك سوى تحديد ساعة الصفر لتنظيف الحدود الشرقية من الإرهابيين. وعرض لوجود مخاوف من نزوح اللاجئين من مخيمات الجرود باتجاه عرسال.

الأنوار/ رفيق خوري

رأى أن لا أولوية تتقدم على دعم الجيش وأجهزة الأمن، وقال إن الجيش هو عمود الدولة التي عمادها الدستور، وأكد أن لا شيء يؤذي لبنان اليوم أكثر من التهجم على الجيش وخصوصاً بعد عملياته الناجحة. واعتبر أن الوقت حان للتوقف عن التصرف كأن للآخرين حقوقاً علينا تتقدم على حق لبنان في أن يمارس حقوقه كوطن ودولة.