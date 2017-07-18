The Washington Post

بعد التصويت على التظاهر، ينبئ معارضو"مادورو" بحلول "ساعة الصفر" لديموقراطية فينزويلا

تعهّد معارضو الرئيس الفينزويلي نيكولا مادورو يوم الإثنين بتحدي الحكومة من خلال تكتيكات تظاهرية متصاعدة، وذلك بعد عرض قوتهم في استطلاع غير رسمي. وقد صرّح قادة تحالف الوحدة الديموقراطية أنهم سيوقفون البلد بإضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الخميس، وقد صرّح واضع القانون في المعارضة أن "ساعة الصفر" قد حانت. كما أن الحكومة الأميركية قد زادت من حدة الضغط على حكومة مادورو يوم الإثنين، حيث تعهّد الرئيس ترامب أنه "سيتخذ إجراءات قوية وسريعة" إذا ما جرت الانتخابات في 30 تموز، ناعتًا مادورو بالـ"قائد السيئ الذي يحلم أن يصبح ديكتاتورياً".