الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الكتائب: السلسلة حق وتمويلها بالإصلاح ووقف الهدر لا بزيادة الضرائب

توقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في مؤتمر صحافي عقده في البيت المركزي في الصيفي، عند مشروعي القانون الواردين بمرسومي الجلسة التشريعية المقررة غدا الثلاثاء تحت رقمي 10415 و10416، أي استحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة".

وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يستقبل الرئيس السوداني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - اليوم في مجلس سموه بقصر البحر - فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة الذي يزور الدولة حاليا. ورحب سموه بفخامة الرئيس السوداني والوفد المرافق له .. معربا له عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتشاور حول القضايا التي تهم البلدين.

وكالة الأناضول

البرلمان التركي يقر تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، اليوم الأثنين، على مذكرة قدمتها الحكومة من أجل تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية اعتبارا من 19 يوليو/ تموز الجاري. وفي وقت سابق من اليوم، قدمت رئاسة الوزراء التركية، مذكرة تمديد حالة الطوارئ إلى رئاسة البرلمان التركي. وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يحث على إتباع تنظيم مالي أكثر قوة لاحتواء المخاطر

حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على إتباع تنظيم مالي أكثر قوة لاحتواء المخاطر، وذلك خلال مؤتمر للعمل المالي الوطني استمر لمدة يومين وانتهى اليوم (السبت).

وكالة فرنس برس

محكمة أميركية تطلب نشر لائحة زوار مقر اقامة لترامب في فلوريدا

طلبت محكمة في نيويورك نشر لائحة زوار الرئيس دونالد ترامب له في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا، بحسب قرار قضائي نشر الأثنين. ومنذ تنصيبه زار الرئيس الاميركي سبع مرات بين شباط/فبراير وآذار/مارس 2017 مقر الإقامة هذا الفاخر الذي يملكه في بالم بيتش، والذي اطلق عليه اسم "البيت الابيض الشتوي" قبل غلقه مع نهاية فصل الشتاء.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الصواريخ الإيرانية صنعتها المنظمة الجوية الفضائية بالإعتماد على القدرات المحلية وبعيداً عن الحظر

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي نقوي حسيني إن الصواريخ الإيرانية صنعتها المنظمة الجوية الفضائية بالإعتماد على القدرات المحلية وبعيداً عن الحظر.