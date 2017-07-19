الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل ترأس وموغيريني في بروكسل مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والإتحاد الأوروبي

ترأس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجلس الشراكة الثامن بين لبنان والإتحاد الأوروبي، وهو المؤسسة التقريرية العليا في العلاقات الثنائية، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ووزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ومستشاري رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الياس بو صعب وللشؤون الدينية حبيب افرام ومستشاري رئيس مجلس الوزراء لشؤون النازحين نديم المنلا والاقتصاد هازار كركلا.

وكالة الأناضول

جليك: شراكتنا مع أوروبا تهدف للإنضمام إلى الإتحاد

قال وزير شؤون الإتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك عمر جليك، إن الهدف الرئيسي لتركيا من الشراكة التجارية مع الإتحاد الأوروبي هو ضمان انضمامها للإتحاد وأضاف جليك، في كلمة له خلال الإجتماع الـ 36 للجنة الإستشارية المشتركة للشؤون الإقتصادية والإجتماعية بين الإتحاد الأوروبي وتركيا في بروكسل، أن مفاوضات انضمام تركيا للإتحاد الأوروبي تشكل العمود الفقري للعلاقات التركية الأوروبية.

وكالة فرنس برس

الرئيس الفيليبيني يريد تمديد الأحكام العرفية خمسة اشهر

يريد الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي أن يمدد لخمسة أشهر إضافية العمل بقانون الأحكام العرفية الذي فرض في الجنوب لسحق تمرد إسلاميين متطرفين، في قرار انتقدته المعارضة التي تخشى ميله إلى الإستبداد.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصينى يتطلع إلى التعاون مع فلسطين فى بناء الحزام والطريق

صرح الرئيس الصينى شى جين بينغ اليوم (الثلاثاء) بأن الصين مستعدة للعمل مع فلسطين فى بناء الحزام والطريق .

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

فرض الحظر والضغوط علي القدرات الصاروخية يهدفان الي تقويض إيران الإسلامية

أكد قائد سلاح الجو – فضاء التابع لحرس الثورة الإسلامية 'العميد أمير علي حاجي زادة' على دور الإنجازات المحققة لدى هذه القوة في سياق التغلب علي المشاكل في مختلف الأصعدة ومن خلال الإعتداد بالذات؛ مشدداً على أن الهدف من أنواع الحظر وضغوط العدو على القوة الصاروخية للبلاد تكمن في تقويض قدرات إيران الإسلامية.