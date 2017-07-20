النهار/ فرج عبجي

نقلت عن مصدر أمني قوله أن مهمة الجيش واضحة وليست وليدة مجريات الأحداث الحالية وهو على أهبة الاستعداد للتصدي لأي إرهاب لا سيما في منطقة جرود عرسال، وأكد أن الجيش مستمر في عملياته الاستباقية مستنداً إلى وجوده على الأرض منوهاً بما يقوم به الجيش من كشف المطلوبين الخطرين وتوقيفهم. ولفت إلى أن أهالي عرسال يقفون إلى جانب الجيش والشرعية لإنهاء هذا الملف.

النهار/ اميل خوري

دعا الرئيس العماد ميشال عون إلى وضع خطة تعيد اللاجئين السوريين إلى ديارهم بواسطة الجهة أو الجهات التي تحقق عودتهم بأمن وأمان. وسأل لماذا لا يتفق القادة على أي وسيلة توصلهم إلى حل للقضايا المصيرية؟

الديار/ ميشال نصر

اعتبر أن اتفاق السياسيين على تمرير مصالحهم مرر سلسلة الرتب والرواتب، مبدياً تخوفه من أن يكون تمرير السلسلة قد أدى وظيفته السياسية كرشوة انتخابية عشية الانتخابات النيابية المنتظرة.

الأخبار/ ليا القزي

وصفت التعيينات الدبلوماسية من خارج الملاك بأنها جوائز ترضية لمجهولين لافتة إلى أن رئيس القوات للبنانية سمير جعجع سجل امتعاضه من اختيار ترايسي شمعون في سفارة الأردن.

الديار / خالد عرار

نقل عن مصادره قولها أن الجيش اللبناني وضع خطة لمنع المسلحين من التسلل إلى المخيمات وحماية النازحين السوريين ومنع تسرب عناصر من المخيمات للالتحاق بصفوف المسلحين.

اللواء/ عامر مشموشي

اعتبر أن التفاهم بين الرؤساء الثلاثة عبور آمن للتعيينات الأمنية وقانون الانتخابات وسلسلة الرتب والرواتب. لفت إلى أن رئيس الجمهورية ما زال يعتبر أن إقرار السلسلة قبل الموازنة العامة وبمعزل عنها ليست ضربة متوقعة وسيكون لها انعكاسات سلبية على خط النهوض الاقتصادي.