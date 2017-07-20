وكالة أنباء الإمارات - وام

مصر تحذر من عواقب التصعيد في المسجد الأقصى

حذرت مصر من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني الإسرائيلي في المسجد الأقصى وما ترتب عنه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعريض حياة إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة. وطالبت وزارة الخارجية المصرية في بيانها إسرائيل بوقف العنف واحترام حرية العبادة والمقدسات الدينية وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة شعائره الدينية في حرية وأمان.

وكالة الأناضول

يلدريم يعلن لائحة التغييرات الوزارية في حكومته

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عن التغييرات الوزارية الجديدة للحكومة التركية الخامسة والستين التي يترأسها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، عقب لقائه رئيس البلاد رجب طيب أردوغان. وبحسب التغييرات الجديدة، فإن كل من وزير العدل بكر بوزداغ، والدفاع فكري إشيق، والصحة رجب أقداغ، وهاكان جاويش أوغلو ومحمد شيمشك، عُينوا نوابًا لرئيس الوزراء.

وكالة فرنس برس

واشنطن تتطلع إلى تسهيل التعاون التجاري مع بكين في محادثات تبدأ الأربعاء

بعد إشاعة أجواء معادية للتجارة في البيت الأبيض، تتبع الإدارة الأميركية نهجاً يغلب عليه الطابع التقليدي لحل الخلافات مع الصين، عبر إطار رسمي للمحادثات قادر على تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ أحياناً. يتحفظ الخبراء في إبداء تفاؤلهم حيال تمكن الجولة الأولى من المحادثات الأربعاء من إيجاد حلول لمشاكل مزمنة في العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم في الميزان التجاري أو الفائض في إنتاج الصلب والألومينوم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدول المقاطعة لقطر تتخلى عن بعض مطالبها

تخلت الدول المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، عن مطالبها بالالتزام الكامل بتلبية قائمة المطالب الـ13 التي اشترطت عليها مقابل إنهاء المقاطعة. وقال دبلوماسيون سعوديون وإماراتيون وبحرينيون ومصريون لصحفيين في الأمم المتحدة إن دولهم تريد الآن من قطر أن تلتزم بستة مبادئ عامة، وذلك وفقاً لشبكة بي بي سي الأمريكية.