النهار/ علي حمادة

قال صحيح إن رئيس الحكومة سعد الحريري كان ولا يزال يصنف صديقاً في واشنطن، ولكنه يمشي اليوم فوق خيط رفيع جداً في ظل المواجهة العربية – الأميركية مع إيران وأذرعتها وفي عرسال الدائرة حالياً.

النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أن حزب الله وأميركا شركاء النصر في الجرود .. والجيش اللبناني مستعد لكل الاحتمالات وهمه عرسال. وقال لا تخفي جهات لبنانية متابعة لمسار ما يحدث في الجرود وما يسعى حزب الله إلى تحقيقه في هذه المنطقة أن تطهير المسلحين منها يشكل مصلحة لبنانية بقدر ما هو مصلحة سورية.

النهار/ نبيل بو منصف

قالت: ليس هناك أدنى شك لدى السياسيين المعنيين بأن حزب الله سيتمكن من معركة الجرود لاعتبارات متعددة ومساهمات كثيرة، لكن قد يكون متعذراً معرفة حجم هذه الأخيرة في ظل واقع أن إعلام الحزب هو من يتولى ضخ هذه المعلومات أو ما يجده مناسباً له بحيث قد تضخم الأرقام أو تتضاءل حسب ما تستلزم المعركة الحملة الدعائية المرافقة لها. ورأت أن الإحراج سيكون بعدم قدرته الإجابة على الأرجح على أسئلة تتصل بما تقوم به الدولة وتحت أي ظرف يمكن أن تتجاوز عجزها.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن معركة جرود عرسال مهمة جداً والكل يتابع وقائعها العسكرية لكن ما لفت أنظار كثيرين هو أمران: الإدارة السياسية للمعركة والتوقيت. فليس من عادة حزب الله الذي يعمل بدقة وسرية وضمن منطق الحروب على مفاجأة العدو أن يخالف القاعدة في معركة الجرود، إذ هو مارس منذ أسبوعين وأكثر تسريب معلومات عن استعداده للمعركة وتمديد جغرافيتها وأهدافها.