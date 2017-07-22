The Guardian

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يفشلان في التوصل إلى اتفاق حول نصف القضايا خلال محادثات "بريكزيت"

فشل الفريقان البريطاني والأوروبي اللذان يتفاوضان في إطار مشروع "بريكزيت" في التوصل إلى اتفاق حول 22 من القضايا الـ44 المطروحة للنقاش بحسب ما كشفت ورقة العمل التي أعدّت. وكشفت الوثيقة بالنسبة إلى ملف حرية الحركة بأن الاتحاد الأوروبي اقترح أن يحظى مواطني الاتحاد الأوروبي بحقوق مضمونة في البلدان التي يملكون حق الإقامة فيها.

هذا الاقتراح أثار موجة غضب كبيرة يوم الأربعاء وهو أمر سيزيد من مخاوف البريطانيين الذين يعيشون في أوروبا وسيؤثر على قدرتهم في المشاركة في مؤتمرات وزيارة زبائن أو التنقل للعمل في بلدان أوروبية أخرى.

أما الفارق الأكبر في وجهات النظر فتمثل بإصرار المملكة المتحدة على تدخل محكمة العدل الأوروبية لفض النزاعات التي قد تنشأ بعد "بريكزيت".



The Telegraph

هاواي تستعد لمواجهة تهديد الصواريخ البالستية المنطلقة من كوريا الشمالية

قد تكون هاواي الولاية الأميركية الأولى التي تحضّر سكّانها لاحتمال التعرض لهجوم بصواريخ بالستية منطلقة من كوريا الشمالية إذ أعلنت وكالة إدارة الحالات الطارئة الجمعة عن إطلاق حملة توعية تُعلم المواطنين بما يتوجّب فعله في حال التعرض لهجوم بصواريخ بالستية.

وكان نواب ولاية هاواي قد حثوا المسؤولين عن إدارة الحالات الطارئة على تحديث المخططات الموضوعة منذ أيام الحرب الباردة لمواجهة أي هجوم نووي خاصة بعد أن طوّرت كوريا الشمالية أسلحة نووية وصواريخ بالستية قادرة على بلوغ الجزيرة.

وستبدأ الإدارات في هاواي انطلاقاً من تشرين الثاني بإجراء اختبارات شهرية لصفارة التحذير من الهجوم وهي صفارة لم يُسمع صوتها منذ نهاية الحرب الباردة في الثمانينيات.

روسيا اليوم

ألمانيا تعيد النظر في طلبيات تركيا من الأسلحة

أعلنت ألمانيا الجمعة أنها تعيد النظر في طلبيات التسليح من تركيا، في ظل تفاقم الأزمة السياسية بين البلدين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "نفحص كل الطلبات"، ما يعني أن المكتب الفدرالي للاقتصاد ومراقبة الصادرات لن يصدر على الأرجح موافقات تصدير جديدة، لكن مشاريع الطلبات التي تمت الموافقة عليها لن تتأثر. وجاءت آخر التصريحات الناقدة لأنقرة من وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله، الذي قارن بين اعتقال السلطات التركية لستة نشطاء حقوقيين بينهم مواطن ألماني، بالوضع في ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة. وصرح شيوبله لصحيفة "بيلد" الألمانية أن "تركيا الآن تنفذ اعتقالات تعسفية ولم تعد تلتزم بالحد الأدنى من المعايير القنصلية. هذا يذكرني بما كان عليه الحال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية".

من جهته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعليقاً على اتهامات الحكومة الألمانية لبلاده، إنه لا توجد قوة بإمكانها تشويه صورة تركيا، معتبراً أنه "على الحكومة الألمانية التي تؤوي إرهابيين فارين من تركيا تقديم توضيحات حول ذلك أولا".

وكانت العلاقات بين البلدين ازدادت في التوتر بعد تبادل الاتهامات خلال الاستفتاء في نيسان على توسيع صلاحيات أردوغان، وسحب القوات الألمانية من قاعدة "إنجرليك" الجوية تركية، الذي بدأ هذا الشهر.